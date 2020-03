Mark Ruffalo veut voir le professeur Hulk affronter Wolverine

Mark Ruffalo a révélé qu’il voulait voir un film du professeur Hulk où il affronterait Bruce Banner et Wolverine.

Dans Avengers: Fin de partie, beaucoup de nos héros ont subi des transformations majeures au cours du saut de cinq ans. Peut-être que la transformation la plus spectaculaire a été ce qui est arrivé à Mark Ruffalo, lorsqu’il est devenu le professeur Hulk. Alors que Mark Ruffalo joue le Hulk depuis The Avengers, le Hulk n’a pas eu de film solo depuis 2008. Une raison principale à cela est en raison d’un problème de droits avec Universal, donc Mark Ruffalo obtenant un film solo Hulk est en place -l’air.

Cependant, Mark Ruffalo a révélé qu’il était en pourparlers pour apparaître dans She-Hulk, mais rien n’a encore été confirmé. L’univers cinématographique Marvel est également sur le point de s’étendre avec l’ajout notable de Wolverine et des X-Men. Lors de son panel au C2E2 à Chicago, on a demandé à Mark Ruffalo s’il aimerait voir un film sur Bruce Banner devenir professeur Hulk. Non seulement Mark Ruffalo veut le voir, mais il aimerait aussi le voir s’affronter contre Wolverine à l’intérieur:

«Pour être totalement honnête avec vous, je veux voir le film où Banner et Hulk doivent finalement se battre, puis le professeur est en quelque sorte une idée originale de cela. Kevin Feige, écoutez-vous? Nous voulons le professeur Hulk. La seule personne dans l’univers dont Hulk a peur est Banner et je veux voir l’ultime épreuve de force entre eux deux. Et peut-être Wolverine. “

Mark Ruffalo est apparu pour la dernière fois en tant que Hulk dans Avengers: Fin de partie, voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.