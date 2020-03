Mark Ruffalo vient de révéler la prochaine apparition du Hulk MCU

La quatrième phase de Marvel Cinematic Universe commencera en mai lorsque Black Widow aura enfin son propre film solo. Pendant ce temps, Disney est occupé à rassembler une tonne de nouveaux spectacles MCU pour leur service de streaming, Disney Plus, qui mettra en vedette des goûts de Wanda, Bucky, Vision, le Falcon et plus encore. Cependant, l’inclusion continue de l’un des héros les plus aimés de la franchise est toujours incertaine.

Il y a quelques semaines, lorsqu’on lui a demandé si Ponton réapparaîtrait dans le MCU, l’acteur Mark Ruffalo a dit qu’il n’était pas sûr. S’exprimant sur The Graham Norton Show, l’acteur a été interrogé sur un éventuel retour et a déclaré: “Je ne sais pas”. Il a ensuite poursuivi en déclarant: «c’est censé être terminé et que [Endgame] était censé être la fin. ” Maintenant, cependant, il semble qu’il ait changé son air et peut-être même taquiné la prochaine apparition du personnage.

Selon ComicBook.com, Ruffalo parlait lors d’un panel au C2E2 et a confirmé qu’il avait eu des discussions précoces pour jouer un rôle dans la prochaine série She-Hulk, qui arrivera bientôt à Disney Plus. Et même si les premières discussions ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont confirmées ou verrouillées, il semble certainement que c’est la direction dans laquelle les choses vont.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Après tout, Ruffalo a exprimé son intérêt à participer à la série dans le passé, il semble donc très probable qu’il y apparaisse. Cela est particulièrement vrai étant donné que She-Hulk semble être quelque chose d’une suite tardive à The Incredible Hulk de 2008. Nous savons déjà que William Hurt sera de retour en tant que Thaddeus Ross, tandis que sa fille Betty, interprétée par Liv Tyler, aurait également un rôle.

De plus, l’Abomination et le Leader, que nous avons tous deux vus dans Incredible Hulk, ont également fait l’objet de rumeurs. Tout bien considéré, il est donc logique que Mark Ruffalo soit impliqué. Et n’oublions pas que le WGTC a été le premier à vous dire qu’il serait sur le chemin du retour en avril. En fait, à ce stade, nous imaginons qu’une annonce officielle devrait arriver plus tôt que tard. Regarde cet espace pour plus.