Mark Wahlberg assimile un script inexploré à Indiana Jones

Après l’annonce d’hier qu’Antonio Banderas serait co-star dans le Inexploré adaptation de jeux vidéo, Mark Wahlberg parle maintenant du film dans des interviews – et le compare à des classiques comme Indiana Jones.

«Je commence à filmer dans environ deux semaines. C’est excitant parce que, sans trop en dévoiler, “ Wahlberg a déclaré à Collider, tout en faisant la promotion de son prochain film d’action Netflix, Spenser Confidential. “C’est plus une histoire d’origine. Les rencontrer, et Nathan devenir Nathan. Sully et lui se rencontrent, essayant non seulement de s’entendre, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. Je me sentais comme quand je le lisais, je lisais Indiana Jones ou Thomas Crown Affair. Il a ces grands éléments de ces films de braquage et films d’aventure comme je n’en ai jamais fait partie. “

De toute évidence, les comparaisons ont beaucoup de sens. Inexploré est essentiellement une imitation d’Indiana Jones, mais dans le bon sens. Espérons que le film trouvera un moyen de se frayer un chemin.

Zombieland et Venin le réalisateur Ruben Fleischer dirigera le film d’action-aventure, en remplacement de Travis Knight (Bourdon).

L’anatomie de Grey l’actrice Sophia Ali et Aventures effrayantes de Sabrina star Tati Gabrielle a également été choisie pour le Inexploré film qui devrait commencer à tourner dans quatre semaines. Les rôles de Banderas, Ali et Gabrielle sont actuellement tenus secrets.

Inexploré sera une préquelle de la série de jeux, prenant sa base dans la séquence Uncharted 3: la tromperie de Drake où le jeune voleur Nathan Drake (Hollande) rencontre pour la première fois son partenaire Victor Sullivan (Mark Wahlberg) et, en substance, organise les événements de toute la franchise de jeux.

Malgré les projets précédents de Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), David O. Russell, nominé aux Oscars, Docteur étrangeThomas Dean Donnelly et Joshua Oppenheimer, Maison sécuriséeDavid Guggenheim et Joe Carnahan, le nouveau projet de scénario est écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway.

Basé sur le jeu vidéo d’action-aventure Uncharted: Drake’s Fortune de Naughty Dog et Sony Interactive, l’histoire suit un descendant de l’explorateur Sir Francis Drake, un chasseur de trésors nommé Nate Drake qui croit avoir appris où se trouve El Dorado, la légendaire ville dorée d’Amérique du Sud, grâce à une statue d’or maudite. La recherche devient compétitive lorsqu’un chasseur rival rejoint la mêlée, puis s’intensifie lorsque des créatures – en réalité des descendants mutants d’Espagnols et de Nazis – commencent à attaquer ceux qui espèrent découvrir les vrais secrets du trésor.

Inexploré est une production de divertissement Arad / Atlas, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Le film sera le premier long métrage produit par PlayStation Productions.

Travis Knight est devenu le sixième directeur à quitter le projet dans son cycle de développement d’une décennie qui a commencé avec Russell attaché au direct suivi de Neil Burger (Illimité), Seth Gordon (Baywatch), Shawn Levy (Free Guy) et Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane)

Le film arrivera en salles le 5 mars 2021.

