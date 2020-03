Mark Wahlberg aurait voulu jouer Duke In G.I. Joe Reboot

L’univers cinématographique de Hasbro n’a pas exactement décollé de la manière dont Paramount l’aurait espéré, à la fois avec les Transformers et G.I. Joe franchises actuellement au milieu d’un remaniement créatif. Les Autobots et les Decepticons sont en train de redémarrer à la suite du box-office décevant qui a accueilli à la fois The Last Knight de Michael Bay et le spin-off Bumbleebee, tandis que les cerveaux derrière les Joes n’ont toujours pas avancé sur une suite des représailles de 2013, bien que l’origine Snake Eyes tombe plus tard cette année.

Deux films en une décennie ne sont pas exactement un excellent retour pour une franchise d’action à succès, et le fait qu’aucun des G.I. Les films de Joe ont réussi à atteindre 400 millions de dollars dans le monde, ce qui a sans aucun doute fait baisser quelques pics sur la liste des priorités de Paramount. En tant que retombée d’une série qui n’a jamais été particulièrement appréciée, le studio ne considérera pas exactement Snake Eyes comme le projet de rajeunissement de la marque, et de la même manière que Retaliation était un redémarrage en douceur de Rise of Cobra, le troisième versement proposé devrait réinitialiser à nouveau la franchise.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Lethal Weapon 5 était de retour sur la table avec Mel Gibson et Danny Glover et que Transformers est en cours de redémarrage, ce qui était exact – Paramount envisage Mark Wahlberg pour diriger leur G.I. Joe redémarre en tant que Duke, le rôle précédemment joué par Channing Tatum. De toute évidence, Wahlberg a une expérience antérieure à la tête d’une franchise Paramount / Hasbro ayant titré les deux derniers films Transformers après le départ de Shia LaBeouf, mais avec cette chronologie qui doit maintenant être redémarrée, l’acteur est techniquement libre de diriger les Joes s’il accepte l’offre.

La dernière fois que nous avons entendu, le titre étrange G.I. Joe: jamais vigilant était toujours en développement en tant que suite de représailles, mais il semble que le studio change de vitesse et redémarrera la franchise. Mis à part l’implication de Wahlberg et le fait que Snake Eyes de Henry Golding sera également impliqué, nous n’avons plus grand-chose à partager, mais dès que nous aurons d’autres mises à jour, nous serons sûrs de vous le faire savoir.