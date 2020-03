Mark Wahlberg Likens ‘Uncharted’ de Tom Holland à ‘Indiana Jones’

La star d’Uncharted, Mark Wahlberg, a comparé le prochain film de Tom Holland à deux longs métrages classiques d’aventure et de braquage, dont Indiana Jones.

Après des années passées dans l’enfer du développement, l’adaptation au long métrage de Sony des jeux vidéo Uncharted est enfin sur le point de commencer la production bientôt. Parmi les acteurs du film se trouve Mark Wahlberg dans le rôle de Victor «Sully» Sullivan, ami et mentor de Nathan Drake de Tom Holland.

Lors d’une interview avec Collider, Mark Wahlberg a offert aux fans un indice sur ce à quoi s’attendre du film Uncharted et l’origine de Nathan Drake de Tom Holland. De plus, Mark Wahlberg a comparé le film à la série de films d’Indiana Jones ou à The Thomas Crown Affair, deux des entrées les plus mémorables des genres aventure et casse:

«Je commence à filmer dans environ deux semaines. C’est passionnant parce que, sans trop en dévoiler, c’est plus une histoire d’origine. Les rencontrer, et Nathan devenir Nathan. Sully et lui se rencontrent, essayant non seulement de s’entendre, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. Je me sentais comme quand je le lisais, je lisais Indiana Jones ou Thomas Crown Affair. Il a ces grands éléments de ces films de braquage et films d’aventure comme je n’en ai jamais fait partie. “

Que pensez-vous de la comparaison de Mark Wahlberg entre Uncharted et les films d’Indiana Jones? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film racontera la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Réalisé par Reuben Fletcher à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted stars Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Le film est produit par Sony PlayStation Productions, Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad.

Uncharted sortira en salles le 5 mars 2021.

Source: collisionneur