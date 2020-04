Marlo Hampton appelle Kenya Moore pour être «maléfique»

Marlo Hampton de The Real Housewives of Atlanta n’est pas du genre à éviter le drame. «L’ami de» les Housewives fait partie de la franchise de manière récurrente depuis la saison 4. Bien qu’on ne lui ait jamais offert de pêche, elle sait comment renverser le thé et susciter la controverse. Dans sa dernière interview, la reine du label de créateurs parle de Kenya Moore et laisse tomber quelques faits.

Kenya Moore et Marlo Hampton | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Hampton et Moore ont été en désaccord l’un avec l’autre tout au long de la saison 12. L’ancien détenteur du titre de Miss USA a écrasé un événement organisé par Hampton que ce dernier a trouvé irrespectueux.

“Nous passions un bon moment, c’était comme une fraternité”, a déclaré Hampton à Entertainment Tonight. «Je lançais ma ligne de perruques que j’ai payé beaucoup d’argent et investi dans ce lieu et que je le rassemblais, et pour que vous veniez juste là-bas et apportiez juste un nuage si sombre? J’ai juste envie, comment pouvez-vous faire ça? C’est tout simplement horrible. “

Marlo Hampton pense que Kenya Moore est mauvais

Une autre star de RHOA avec laquelle Moore se heurte est l’amie proche de Hampton, Nene Leakes. Ce dernier a déclaré que Moore était «bon pour la série», même s’ils ne se voyaient pas du même œil. Hampton appuie cette opinion mais ne pense pas que Moore soit du même avis à leur sujet.

“Elle n’a pas le même respect pour NeNe ou moi-même”, a déclaré Hampton à ET. «Le Kenya est-il bon pour le spectacle? Absolument. Le Kenya va-t-il trop loin? Absolument. Elle a juste besoin de quelqu’un dans l’entreprise pour s’asseoir et lui parler et lui dire… comment équilibrer cela, car alors ça finira par deux épisodes quand elle vient, elle provoque les gens. Elle a provoqué les gens à plusieurs reprises. Et ce n’est pas – ne faites pas ça. Les gens ont trop de trucs réels dans leur vie pour que vous soyez mauvais comme ça. »

Kenya Moore pense que Marlo Hampton n’aura jamais de pêche

L’un des sujets récurrents qui revient toujours avec Hampton est sa pêche. Les fans ont demandé à la star de Bravo de passer à plein temps sur RHOA. Moore a exprimé qu’elle ne pense pas que Hampton obtiendrait jamais cet avantage.

“Marlo n’aura jamais de pêche à mon avis”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. “Écoutez, elle a un horrible passé criminel … donc, ce n’est tout simplement pas la marque de Bravo. Et si elle a été dans la série pendant toutes ces années, faisant la même chose, pourquoi voudriez-vous en faire une femme au foyer? Je veux dire, vous la devenez amie de la série depuis 10 ans, pourquoi en faire une femme au foyer maintenant? Pour moi, ce n’est tout simplement pas une bonne affaire. »

Hampton a récemment déclaré qu’elle ne perd pas le sommeil en se voyant offrir une pêche.

“Je ne vais pas dormir chaque nuit comme, ‘Seigneur, donne-moi s’il te plaît une pêche'”, a déclaré Hampton. «Bravo me paie bien. Je voyage bien, je mange bien, j’ai de bons avantages sociaux. Donc, Bravo est ma famille. ”

Plus récemment, Hampton a dit qu’elle ne serait pas gênée de prendre la pêche d’Eva Marcille, mais pas si cela créait des difficultés dans sa vie.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.