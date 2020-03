Marlo Hampton dit que Kenya Moore l’a utilisée pour se rendre à NeNe Leakes

Le tournage de l’émission de retrouvailles The Real Housewives of Atlanta peut être suspendu en raison de la pandémie de coronavirus et du diagnostic d’Andy Cohen, mais cela ne signifie pas que le drame a décliné. Le casting continue d’attirer l’attention en raison des querelles en cours et de l’aversion générale au sein du groupe.

Marlo Hampton, une favorite des fans et une candidate fréquente pour sa propre pêche, a exprimé sa position sur Kenya Moore cette saison.

Pour la plupart, elle sent qu’elle s’entend avec tout le monde dans la saison 12, mais il y a une ou deux choses à propos de Moore qui ne lui conviennent pas.

Les choses ont commencé instables entre Hampton et Moore

Au début de la saison 12, Moore a perturbé le lancement de la ligne de perruques de Hampton avec une fanfare sur place. Non seulement cela a bouleversé Hampton, mais cela a frotté les autres femmes dans le mauvais sens. Les fans parlent toujours du mauvais comportement de Moore.

Depuis l’année dernière, Hampton’s avait une opinion défavorable de Moore, ce qui a été réitéré lors de son apparition sur PeopleTV en novembre. Quand est venu le temps de dire quelque chose de doux ou d’ombre à propos de ses camarades, elle a dit ceci à propos de Moore:

«Tout est obscur au Kenya. Rien n’est doux chez elle

sauf pour son bébé. Brooklyn est tellement adorable. Le Kenya est ombragé – si elle vous regarde,

elle est louche, si elle passe près de toi, elle est louche. Le Kenya est ombragé, ombragé, ombragé. »

Hampton dit que Moore était son «faux ami»

Hampton est récemment apparue en tant qu’invitée ce mois-ci dans l’émission OnsiteTV de Rah Ali, et elle a été interrogée sur son partenaire préféré. “Oh c’est facile, Kenya!” Elle a appelé en plaisantant Moore Freddy Krueger et a expliqué comment les choses n’ont pas commencé de cette façon.

Hampton l’a résumé en disant que quand elle et NeNe sont tombées il y a des années (repensez à la saison 6 et au Bailey Bowl), le Kenya s’est lié d’amitié juste pour contrarier NeNe.

En tant que némésis de Leakes, la paire a été de connivence et a appelé l’un des ex de NeNe pour chercher de la saleté. Après que Hampton et Leakes ont reconnu leurs méfaits et se soient réconciliés, Moore n’a jamais reconnu sa part.

Hampton a considéré Moore comme un menteur et dans les années qui ont suivi la saison six, dit que l’énergie de Moore est «mauvaise et effrayante».

Ce n’est pas la première fois qu’elle masque les motivations de Moore; Hampton a déclaré à PeopleTV qu’elle était une amie «factice» pour elle. Elle a également déclaré que Moore l’avait utilisée pour des services de mode et de coiffure.

Hampton est toujours désolé pour Moore

Avec ce qui se passe cette saison sur RHOA, Hampton a dit qu’elle se sent vraiment désolée pour Moore et ne souhaiterait à personne ce qu’elle traverse avec Marc Daly.

Elle a expliqué que c’est pourquoi les téléspectateurs l’ont vue réconforter Moore dans un épisode, même s’ils ne sont pas amis. Hampton croit également que Kenya Moore est une excellente télévision et contribue à rendre le spectacle divertissant.

Quant à savoir qui est l’acteur préféré de Hampton, ce serait Leakes. Elle ajoute que “NeNe a fait le show, c’est son bébé.”

Hampton estime que parfois les médias sociaux et le drame qui accompagne le fait d’être à la télé-réalité affectent négativement les relations, elle et Leakes sont donc à un moment de leur amitié où ils ne laissent pas ces éléments leur arriver. Pour Moore, elle ne reçoit que la sympathie de Hampton.