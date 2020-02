Marlo Kelly: performance dans la saison 1, épisode 5 du drame américain «Dare Me»

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Marlo Kelly

LE SPECTACLE | USA Network’s Dare Me

L’ÉPISODE | «Tranchées parallèles» (26 janvier 2020)

LA PERFORMANCE | Nous n’utilisons pas souvent le mot «révélation», mais depuis la première de Dare Me aux États-Unis, c’est ce que Kelly a été. Évitant les clichés méchants, elle a joué Beth cauchemar chez les adolescentes comme l’équivalent d’un verre brisé tenant une rancune – tous les bords dentelés avec non seulement le potentiel de tirer du sang mais le désir.

Tout au long de la saison, Kelly a souvent saisi des opportunités pour faire la lumière sur le mal qui a alimenté la blessure de son personnage. Mais c’est dans l’épisode de dimanche, alors que la femelle alpha tentait désespérément de contenir son horreur à propos de son agression sexuelle, que son portrait nous a amenés à l’équivalent par intérim des régionaux et nous a montré à quel point Beth était réellement vulnérable.

Alors que le corps de la pom-pom girl parcourait les mouvements lors du rassemblement pep de son école, la panique a traversé le visage de Kelly comme une série de gifles. Beth était sur le point de perdre la seule chose qu’elle chérissait plus que le collier que son père lui avait donné: le contrôle. Après qu’un accident a laissé une camarade de pom-pom girl ensanglanté et que Beth est tombée en panne, Kelly était tellement transformée qu’elle aurait pu nous convaincre que nous regardions une fille complètement différente.

Ce n’était en aucun cas le seul moment exceptionnel de Kelly dans l’heure. Elle a rendu la conversation forcée de Beth avec son agresseur assez lourde pour nous donner un SSPT d’occasion. Et l’aperçu de son côté doux que l’actrice a laissé jeter un œil à la mère d’Addy était aussi choquant que n’importe quelle fête antérieure de Beth. Mais la scène du pep-rally a été celle qui nous a vraiment donné envie d’encourager Kelly – et impatiente de voir ce qu’elle ferait pour un rappel.

MENTION HONORABLE | L’une des choses que nous aimons le plus chez David du Mal, c’est qu’il est aussi mystifié que nous tous par le plan mystérieux de l’univers. Et l’une des choses que nous aimons le plus dans la représentation de Mike Colter du prêtre en formation est la façon dont il remplit les réflexions de David avec un mélange fascinant d’émerveillement, de frustration et de crainte. La finale de la saison de jeudi en a fourni un parfait exemple. Alors que David était assis dans les escaliers et se souvenait d’un soldat tombé qu’il connaissait, se demandant comment la totalité de l’âme d’une personne pouvait disparaître après la mort, Colter a savamment équilibré la vénération de David The Man Upstairs avec son amertume pour une vie inutilement écourtée. Le monologue était puissant dans sa simplicité, la livraison de Colter nous a émus et (éternellement) damné si nous ne sommes pas encore plus impatients maintenant que le spectacle revienne pour la saison 2!

MENTION HONORABLE | Tout au long de la première saison de Worktime in Showtime, Theo Germaine a donné une performance remarquable, drôle et mémorable en tant que Chris, un jeune homme trans qui commence à sortir avec une femme plus âgée. Cela a été particulièrement visible dans la finale de la saison, lorsque Chris et Abby se retrouvent face à face après leur rupture. Germaine (qui est transmasc et non binaire) est déchirante dans la scène, n’utilisant que quelques mots parce que tant de choses sont écrites sur leur visage: la douleur, la trahison et la dévastation. Quand Abby appelle le nom mort de Chris et qu’il s’arrête sur ses traces, nous nous sommes surpris à retenir notre souffle collectif. Et quand Chris affronte Abby une dernière fois, ne retenant pas ses larmes, il est impossible de ne pas pleurer aussi.

MENTION HONORABLE | Oh, dip: Jason Mendoza a peut-être été le premier humain à franchir la porte et à mettre fin à son éternelle vie après la fin de la série The Good Place, mais nous avons toujours savouré chaque moment trop bref de la performance joyeusement stupide de Manny Jacinto . Ce n’est pas facile de jouer idiot, mais Jacinto rend les choses plus faciles avec son sourire maladroit et ses lectures de lignes inspirées. Jason est devenu un sage improbable après tant d’années dans l’au-delà, cependant, et Jacinto a trouvé un calme apaisant, comme dans les scènes finales de Jason. Son adieu à Janet de D’Arcy Carden nous a aussi brisé le cœur. Qui aurait cru que nous serions si enracinés pour une romance entre un sac de Jacksonville et un assistant virtuel omniscient?

