Marlo nous emmène à “1st & 3rd” sur Mixtape Ft. Jeune voyou, Gucci Mane, Gunna et plus

Quality Control Music a un autre projet dans les rues, cette fois par le rappeur Marlo. L’artiste d’Atlanta est revenu le vendredi 14 février pour partager ses mixtape 14 pistes 1ère et 3ème. L’album correspond à une grande partie de ce que nous entendons sortir du camp de Quality Control avec ce son signature d’Atlanta qui est en tête des charts et prend le dessus sur les ondes.

Dans une précédente interview avec Rolling Out, Marlo a révélé des éléments clés qu’il avait appris du PDG de QCM, Pee Thomas. “Vous devez être fort, ambitieux. Pee [is] différent de n’importe qui “, a déclaré Marlo.” Il va vous conduire à la mort. Comme vous devez le faire, ce n’est même pas «non, vous ne pouvez pas» dans son vocabulaire. Avec lui, il me regarde comme si j’étais lui. Moi et bébé l’appelons «Pops». Il veut le meilleur pour vous à la fin de la journée. “

1st & 3rd propose des voix supplémentaires de Future, Lil Baby, Young Thug, Gunna, Moneybagg Yo, Young Dolph, Blac Youngsta et Gucci Mane. Vérifiez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

Liste des pistes

1. Spittin Game

2. Service de bordure

3. 1er et 3e pieds Future & Lil Baby

4. Fake Luv

5. AF éclairé. Young Dolph

6. Restez en bas ft. Young Thug

7. My Hood ft. Gunna

8. Fuck Em ft. Blac Youngsta & Moneybagg Yo

9. Ice On ft. Gucci Mane

10. Sans cœur

11. Haut solitaire

12. Street Talk

13. Kickin Thoughts

14. Block Boy

.