Maroon 5 annonce une nouvelle date: à bientôt, prévenez vos fans | Instagram

Bordeaux 5 a annoncé un deuxième concert au Forum du soleil de Mexico, prévue pour le 24 février prochain, après avoir épuisé les lieux de son émission le 23 février.

La prévente pour les titulaires de carte Citibanamex aura lieu le 14 janvier et la vente au grand public commencera le 15 janvier par le biais du système Ticketmaster.

Avec son Tournée 2020, le groupe dirigé par Adam Levine Il fera la promotion de son album Red Pill Blues et de “Memories”, son dernier single.

Vous pouvez être intéressé Guns N ‘Roses, Maroon 5, Khaled aura des présentations avant le Super Bowl

Le célèbre groupe dirigé par le chanteur a partagé un message à travers ses réseaux sociaux avertissant ses fans de sa prochaine arrivée dans la ville

Nous sommes en route, à bientôt, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, l’agupación américaine.

Bonheur présentation dans le cadre du début de sa tournée latino-américaine, qui se composera de deux étapes, la première, en Amérique latine.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il convient de mentionner que le groupe n’est pas retourné dans le pays depuis 2018 et ils le font dans le cadre de leur septième tournée de promotion du single “Memories”, dédié à leur ancien manager, Jordan Feldstein, décédé en décembre 2017.

D’un autre côté, les fans sont tellement excités pour son retour que même, Karla Muñoz, fan, a remercié le groupe d’avoir ouvert un deuxième rendez-vous car il n’a pas atteint les billets pour le premier.

Ce que j’aime le plus, c’est son énergie sur scène, Adam a tout le nécessaire pour rendre tout concert inoubliable. C’est la troisième fois que je vais les voir et je ne le manquerais pour rien “

2020

Une publication partagée de Maroon 5 (@ maroon5) le 22 février 2020 à 2:39 PST

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En outre, les interprètes de chansons comme “Sugar”, “Elle sera aimée”, “Cet amour”, “Dimanche matin” ou “Animaux” ont été trois fois lauréats du prix. Grammy.

Vous pouvez également lire Thalia met en colère ses fans avec une lecture quelque peu mal exécutée

Après ces trois présentations en Mexique, le groupe déménagera au Chili, en Uruguay, au Brésil, en Argentine et en Colombie et poursuivra la deuxième partie de la tournée dans différentes villes des États-Unis et du Canada.

.