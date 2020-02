Mars 2020 Jeux gratuits pour PlayStation Plus et Xbox Live Gold

Sony et Microsoft ont tous deux annoncé la liste des jeux gratuits de mars 2020 qui seront disponibles pour les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate.

Les membres PlayStation Plus recevront deux titres, L’ombre du colosse et Forces sonores, qui sera disponible en téléchargement du mardi 3 mars au lundi 6 avril. De plus, les membres PS Plus pourront essayer l’expérience multijoueur Prédateur: terrains de chasse avec un essai de fin de semaine à partir du vendredi 27 mars! Le week-end d’essai se déroulera à partir de 17 h. HNP le 27 mars à 23 h 59 PST le dimanche 29 mars. Un abonnement PS Plus est requis pour jouer.

Les membres PS Plus ont encore quelques jours pour télécharger la programmation de février, BioShock: la collection, Les Sims 4et le jeu de tir PS VR Firewall Zero Hour jusqu’au lundi 2 mars. Vous pouvez vous abonner à PlayStation Plus via ce lien.

Les membres Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate recevront quatre jeux gratuits – deux sur Xbox One et deux sur Xbox 360 – dans le cadre du programme Games with Gold. Sur Xbox One, à partir du 1er mars, les membres Xbox Live Gold peuvent télécharger Batman: l’ennemi intérieur – La saison complète jusqu’au 31 mars. Puis le 16 mars, les membres peuvent télécharger le jeu de plateforme Shantae: Héros demi-génie qui sera disponible jusqu’au 15 avril.

Sur Xbox 360 et Xbox One via la rétrocompatibilité, Castlevania: Lords of Shadow 2 sera gratuit pour les membres Xbox Live Gold du 1er au 15 mars. Générations sonores sera ensuite disponible au téléchargement du 16 au 31 mars. Vous pouvez vous abonner à Xbox Live Gold via ce lien.