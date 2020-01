Mars Attacks, Men in Black et Flash Gordon se rencontrent dans un crossover ambitieux

J’ignore généralement les commerciaux. Et qui ne le fait pas? Mais maintenant, nous sommes à cette période de l’année où les publicités sont un travail qui mérite d’être rappelé … au moins pendant un certain temps. Et cette fois, c’est le Super Bowl, qui cette fois nous a apporté une nostalgie, mais c’est ce croisement magnifique et très ambitieux de nombreux personnages de science-fiction de différents moments de l’histoire comme Mars Attacks!, Flash Gordon, le chien Frank et les extraterrestres de Men in Black, Alex Winter de Bill & Ted et même Buzz Lightyear et quelques poupées Lego. C’est une fête de personnalités qui, soit dit en passant, a aussi une référence amusante d’Arrivée (2016)

Et, s’il n’y avait pas eu l’apparence hilarante de Bryan Cranston en tant que Jack Torrance de The Shining (1980) dans une publicité de soda Mountain Dew, Je dirais que cette publicité Walmart est ma préférée de la saison.

Le Super Bowl LIV Il aura lieu le 2 février.