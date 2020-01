“Marsh” Yeezy Boost 350 V2 disponible tôt: rapport des prix de revente

Marsh Yeezys ressemble à un pari sûr pour les revendeurs.



Les fans de l’Adidas Yeezy Boost 350 V2 seront ravis de savoir qu’il y a une pléthore de coloris à l’affiche pour 2020, y compris la toute nouvelle itération “Marsh” qui sortira ce samedi 1er février. Bien que les Yeezys à base jaune ne chuteront pas officiellement avant quelques jours, un certain nombre de paires ont déjà été vendues sur StockX, ce qui nous donne une bonne idée de la valeur de revente.

Adidas

Tout comme le Yeezy Boost 350 V2 “Antlia” de style similaire qui a été abandonné en juin 2019, le coloris “Marsh” a actuellement un prix de revente moyen de 380 $. Étant donné que les coups de pied ne seront disponibles que via Yeezy Supply, il y a de fortes chances que ces prix de revente continuent de grimper après le lancement. Rendez-vous sur StockX aujourd’hui pour copier votre paire avant la sortie de ce week-end.

L’adidas Yeezy Boost 350 V2 “Marsh” présente une tige en “Primeknit” jaune grès, qui semble être légèrement plus foncée que la semelle intermédiaire jaune. Les détails supplémentaires incluent une semelle intérieure brune, une bande grise semi-translucide sur la tige et une semelle extérieure laiteuse et translucide sous l’amorti Boost sur toute la longueur. Ce coloris n’a pas non plus de tirette sur le talon, mais nous ne pensons pas que cela dissuadera les acheteurs potentiels.

Adidas

Adidas

Adidas.