Martha Debayle danse sur le tube et surprend ses fans sur Instagram

Martha Debayle danse dans le tube et surprend ses fans sur Instagram | INSTAGRAM

La présentatrice et diffuseuse nicaraguayenne, Martha Debayle, qui est normalement connue pour ses podcasts, a surpris tous ses fans en démontrant qu’avec ses 52 ans, elle conserve sa beauté et peut faire des mouvements audacieux dans la pole dance populaire, accompagnée de María León.

L’ancienne membre de Playa Limbo était l’une des invités de l’émission de radio de Martha, où elle a mis Martha au défi de danser dans le tube.

Et sur son compte Instagram officiel, la journaliste a partagé les vidéos où elle montre comment sa version de danse était sur le tube, avec laquelle elle a impressionné ses fans et l’ensemble d’Internet, comme elle est bien connue pour ses podcasts.

Dans la description de la publication, il a écrit: “Noyer dans le rire! Entre ce @rebmangas ne pouvait pas être soulevé et entre celui où le poteau a commencé à me faire tourner mille heures à lui seul, il est possible que cela reste ici pour le posteridattttt. Maintenant accédez au flux @rebmangas pour voir la version qu’elle a créée .

Quel bon matériel vous nous avez donné @sargentoleon. “Et dans un autre” La belle, talentueuse, en forme + chaude Maria Leon défiant mon corps et edattt . Merci pour les cours @sargentoleon “, complétant les 2 publications.

Dans sa boîte de commentaires, des milliers de fans sont venus lui dire à quel point la danse était bonne, car bien qu’il ne sache pas comment le faire, il l’a très bien fait, beaucoup ont souligné sa beauté et ont déclaré son admiration et lui ont fait des compliments et des compliments.

Martha Emelina Debayle Alaniz présentatrice et diffuseur nicaraguayen de nationalité mexicaine. Il a passé ses onze premières années de vie à Long Island, New York, où il a étudié, et à 12 ans, il a déménagé avec sa famille à Mexico.

Suite à la réalisation du bloc informatif de bbtips de coupe traditionnels destinés aux parents, destiné aux parents, Debayle a commencé à développer une franchise basée sur un programme. En 2000, il a fondé le site bbmundo.com et, en 2005, il a publié le magazine bbmundo dans tout le pays.

Elle a été choisie comme l’une des 107 personnalités inspirantes décrites dans le livre Ceux qui inspirent le Mexique, publié en mai 2018 par l’éditeur Ceux qui inspirent Ltd.

