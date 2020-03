Martha Higareda manque cruellement aux fans alors qu’ils réagissent à la saison 2 – HITC

Altered Carbon est de retour, mais les fans de Martha Higareda ne peuvent s’empêcher de manquer sa présence.

Les fans de science-fiction se réjouissent!

Le genre bien-aimé a une histoire d’écran si riche, avec des personnages comme Blade Runner de Ridley Scott et la franchise Star Wars qui nous maintiennent immergés dans leurs mondes pendant des décennies.

Un des grands aspects du genre est la manière dont il peut commenter le présent en nous présentant un avenir curieux. Il y a tellement de place pour les commentaires, mais bien sûr, beaucoup plus pour laisser libre cours à votre imagination.

L’un des meilleurs exemples récents sur le petit écran est sans doute Altered Carbon. Créée par Laeta Kalogridis et basée sur le roman du même nom de 2002, la saison 1 nous a plongés tête première dans une enquête pour meurtre convaincante, nous présentant une gamme de personnages extraordinaires.

Les espoirs étaient immédiatement élevés pour la saison 2, arrivée en février 2020.

Il y a cependant des changements importants cette fois-ci, mais un, en particulier, a encouragé la réaction en ligne…

Carbone altéré: Martha Higareda

Kristin Ortega, une des favorites des fans de la saison 1 d’Altered Carbon, était sans aucun doute la merveilleuse Martha Higareda.

La dure lieutenant a tout de suite fait une énorme impression sur le public, mais malheureusement, elle n’est plus une présence régulière dans la série, n’apparaissant qu’en tant qu’invitée dans l’épisode 3 de la saison 2, intitulée «Nightmare Alley».

Beaucoup conviendraient qu’elle était le meilleur personnage, donc c’est vraiment dommage de la voir si absente, malgré une gamme de nouveaux personnages intéressants ajoutés au mix cette fois-ci.

Inévitablement, les fans de l’actrice mexicaine de 36 ans se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis. Découvrez une sélection de tweets:

Martha Higareda: Films et séries télé

Si vous manquez ses lots, il y a beaucoup de ses travaux précédents que vous pouvez consulter.

Selon IMDb, Martha Higareda est apparue pour la première fois sur les écrans du film dramatique romantique Amar te duele de 2002 (elle a joué Renata).

L’année suivante, elle a commencé à jouer Celeste dans la série télévisée Enamórate, un rôle qu’elle a repris pendant 125 épisodes.

Tout au long de sa carrière, elle a montré ses talents dans des films tels que celui de 2019 [email protected] Caen (Mia), Deadtectives (Abril), 3 idiotas (Mariana), McFarland, USA (Lupe) avec Kevin Costner, Street Kings (Grace Garcia), Sin memoria (Monica) et plus.

En ce qui concerne la télévision, il existe une gamme de points forts, notamment Queen of the South (Castel Fieto), Royal Pains (Viviana Torres), Into the Dark (Marisol), El Mariachi (Celeste Sandoval) et Hawaii Five-O (Flora).

Martha Higareda pose pour des photos lors de la première du film “Todos Caen” au Cinepolis Oasis Coyoacan le 18 septembre 2019 à Mexico, Mexique

Suivez Martha Higareda sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Martha Higareda, assurez-vous de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @marthahigaredaoficial; elle a une énorme audience de 3,6 millions de personnes.

Elle a récemment posté le retour de l’émission en écrivant: «Ortega est de retour? Regreso Ortega? Si vous ne l’avez pas vu, regardez-le complètement @altcarb. “

Il y a un tas de photos et de selfies glamour à parcourir également.

Si vous n’avez pas encore traversé la saison 2, cela vaut la peine de suivre les conseils de Martha!

