Martha Stewart et Gwyneth Paltrow ont-elles finalement écrasé leur boeuf?

Les querelles de célébrités de longue date sont le cadre d’Hollywood. L’une des «batailles» publiques les plus récentes est plus discrète que certaines, mais tout aussi exaltante à suivre. Depuis 2013, Martha Stewart jette de l’ombre sur Gwyneth Paltrow pour avoir outrepassé le secteur du style de vie durement gagné de Stewart. Ont-ils encore réglé leurs querelles?

Qu’est-ce qui a déclenché la querelle entre Martha Stewart et Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow et Martha Stewart | Kevin Mazur / WireImage

En 2013, Martha Stewart, propriétaire de Martha Stewart Living Omnimedia, a donné à Bloomberg TV une dissertation subtile sur la marque de style de vie de Gwyneth Paltrow, Goop, qui existait depuis cinq ans à ce moment-là.

«Je n’ai pas mangé chez Gwyneth. Je n’ai jamais vu comment elle vit. Mais si elle est authentique, tant mieux », a-t-elle déclaré. «Je veux dire, et j’espère certainement qu’elle l’est… Elle veut être une arbitre de style de vie. Bien. Bien. Je pense que j’ai commencé toute cette catégorie de style de vie. »

Dans un autre incident, TMZ a surpris Stewart dans la rue et lui a demandé si elle ou Paltrow était une meilleure coach de vie.

“Oh, pour l’amour du ciel, vous devez vivre pour être entraîneur!” dit-elle.

Cela ne s’est pas arrêté là. Si quoi que ce soit, Stewart commençait tout juste avec son point de vue sur la place de Paltrow dans l’industrie du style de vie.

“Si [Paltrow] était confiante dans son jeu d’acteur, elle n’essaierait pas d’être Martha Stewart “, a-t-elle déclaré un an plus tard, ajoutant que Paltrow” avait juste besoin de se taire “.

Cela ne semblait pas déranger Paltrow qui a dit à E! News, elle a été «excitée» que Stewart considère Goop comme une «compétition».

Cela mis à part, leurs jabs publics ont traversé leurs marques respectives avec la tarte “Conscious Coupling” de Stewart et “Jailbird Cake” de Paltrow. Les choses semblaient s’être stabilisées pendant un certain temps des deux côtés – jusqu’à ce que la société Paltrow présente un nouveau produit qui faisait hurler Internet.

Le dernier produit de Paltrow a suscité plus de controverse

Goop est évalué à 250 millions de dollars, tandis que les entreprises commerciales de Stewart atteignent 2 milliards de dollars. Cependant, c’est la société de Paltrow qui a récemment fait la une des journaux avec ses produits controversés.

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, Stewart a répondu à un appelant qui lui a demandé ce qu’elle pensait de la nouvelle bougie de Goop, “This Smells Like My Vagina”.

“Je suis sûr qu’il s’est vendu”, a déclaré Stewart. “Elle fait ce genre de façon irritante – elle essaie de zhuzh le public à l’écouter et c’est génial. Laissez-la faire son truc. Je n’achèterais pas cette bougie. “

Quant à la réponse massive qui a conduit à la rupture de la bougie, Stewart a ajouté: «Je pense que ce n’est pas l’Amérique. Je pense que beaucoup de gars sont excités. “

Stewart et Paltrow sont-ils amis maintenant?

Vous penseriez qu’après tout ce temps, les choses se seraient calmées maintenant. En août 2019, Alex Rodriquez a interviewé Stewart pour son podcast, The Corp, dans lequel il a demandé à Stewart de comparer son empire avec celui de Paltrow.

“Je ne suis pas Goop”, a déclaré Stewart. «Parfois, je regarde les produits qu’elle vend… Je souhaite bonne chance à chaque jeune entrepreneur et j’espère qu’il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types d’entrepreneurs différents… si ce sont des stars de cinéma ou des femmes travailleuses comme moi, qui ne sont pas des stars de cinéma . S’ils ont une bonne idée, je veux qu’ils réussissent. Alors bonne chance, Gwyneth. »

Pourtant, Paltrow continue de profiter de toute cette ombre. Pendant la National Retail Federation, Paltrow a abordé la «querelle» en disant: «Si vous êtes dans les actualités et que cela génère du trafic vers votre site, ce n’est pas une mauvaise chose.»

Il ne semble pas que les deux soient amis – et ils ne le seront peut-être pas dans un proche avenir – mais le badinage est probablement à l’origine des chiffres de vente de chaque gourou. C’est du showbiz.