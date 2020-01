Martin Freeman découvre que la parentalité est difficile – / Film

La parentalité est difficile. Qui savait? Apparemment non Martin Freeman dans sa nouvelle série de comédie FX Éleveurs, ce qui ramène la star de Fargo au réseau qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Mais malgré la connaissance commune de la difficulté de la parentalité, toute une série de comédies FX sur Freeman a du mal à élever deux enfants avec sa femme tout aussi fatiguée (Daisy Haggard) ressemble au genre de spectacle que je veux voir. Regardez la bande-annonce de Breeders ci-dessous.

Bande-annonce des éleveurs

Co-créé par Freeman, Chris Addison et le showrunner Simon Blackwell, Breeders suit Ally (Haggard) et Paul (Freeman), des parents qui le tiennent à peine ensemble avec leurs deux jeunes enfants lorsque le père séparé d’Ally (Michael McKean) apparaît à leur porte. Cue: montages d’enfants qui pleurent, d’enfants qui vomissent, Martin Freeman qui déclenche un détecteur de fumée avec un manche à balai, et Freeman et Haggard ont l’air très, très fatigués.

“Je mourrais pour ces enfants, mais souvent, je veux aussi les tuer”, dit Freeman dans la bande-annonce, qui résume la série et chaque émission ou film sur la parentalité. Mais alors que Breeders ne peut pas innover, il ressemble à une solide série FX qui permet au réseau de prendre une pause dans ses drames sombres de marque. De plus, c’est toujours amusant de voir Freeman maudire et crier sur les petits enfants.

Voici le synopsis officiel des éleveurs:

FX’s Breeders est une comédie sans compromis qui explore la vie de Paul (Martin Freeman) et Ally (Daisy Haggard) alors qu’ils jonglent avec des carrières à temps plein, des parents vieillissants, une hypothèque et les courbes incontrôlables de la parentalité de leurs jeunes enfants. Lorsque le père séparé d’Ally apparaît à leur porte, la famille prend essentiellement un troisième enfant – mais celui-ci est accompagné de bagages et d’opinions.

Le premier des 10 épisodes de Breeders fait ses débuts sur FX le 2 mars 2020.

