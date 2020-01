Martin Österdahl remplacera Jon Ola Sand comme superviseur exécutif après l’Eurovision 2020

Martin Österdahl a été sélectionné comme nouveau superviseur exécutif du Festival Eurovision et du Festival Eurovision Junior après la Le retrait de Jon Ola Sand annoncé fin septembre. La décision a été prise par Jean Philip De Tender et Frank Dieter Freiling, directeur des médias de l’UER et président du groupe de référence du concours, respectivement.

Martin Österdahl, nouveau superviseur exécutif de l’Eurovision

Venant de Stockholm, le nouveau superviseur a plus de deux décennies d’expérience en télévision et il était producteur exécutif de l’Eurovision 2013 et 2016, lorsque le réseau public suédois SVT a organisé le festival. De même, il a fait partie du groupe de référence susmentionné entre 2012 et 2018. Tout au long de sa carrière, il a travaillé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège et a occupé des postes élevés au sein de SVT. En outre, il a plusieurs romans publiés.

Après dix ans en poste, le retrait de Jon Ola Sand sera effectif après la fin de l’Eurovision 2020, le 16 mai. Ce sera alors que Martin Österdahl occupera officiellement le poste, bien qu’il commencera à fonctionner dans le festival fin avril. Son premier grand projet en tant que superviseur exécutif sera le Festival Eurovision Junior 2020, qui se tiendra en novembre.

Le rôle du superviseur exécutif

Bien que les rumeurs qui pointaient vers Christer Björkman, producteur de Melodifestivalen et d’Eurovision 2013, 2016 et 2017 ne se soient pas concrétisées, la position reste en Scandinavie. Österdahl sera en charge de contrôler l’organisation du festival et établir des communications avec plus de 40 pays participants de chaque édition. “L’Eurovision est le plus grand événement musical en direct au monde et le programme télévisé le plus ancien. Sa capacité à divertir et à rassembler les gens non seulement en Europe est unique et ne doit pas être négligée. C’est un honneur d’avoir l’opportunité de contribuer à son évolution continue et sa popularité à l’avenir “, at-il dit.

