Martin Scorsese a écrit une lettre à Bong Joon-ho après le succès de «Parasite» aux Oscars

La 92e célébration des Oscars a laissé, parmi de nombreuses choses intéressantes comme la présentation d’Eminem et le discours humanitaire de Joaquin Phoenix, au Parasite de Bong Joon-ho en tant que vainqueur absolu de la nuit. Film qui donnerait également au sud-coréen la Oscar du meilleur réalisateur, au-dessus Todd Phillips, Quentin Tarantino et Martin Scorsese. Dans un acte d’humilité et de chevalerie, Scorsese a écrit une lettre émotionnelle à Joon-ho pour le succès de son projet.

S’exprimant lors d’une récente conférence de presse en Corée du Sud, Bong a révélé qu’il avait reçu une lettre de Scorsese après son succès aux Academy Awards. “Ce matin, j’ai reçu une lettre de Martin Scorsese”, a déclaré Bong. “Je ne peux pas vous dire ce que dit la lettre parce que c’est quelque chose de personnel”, fermé pour nous laisser tous vouloir lire les mots du légendaire directeur de Taxi Driver.

La seule chose qui a eu le détail de nous partager, c’est quand il a dit que vers la fin Scorsese a écrit: «Vous avez bien fait. Maintenant, repose-toi. Mais ne vous reposez pas trop longtemps. » “Il a poursuivi en disant que lui et d’autres réalisateurs attendaient mon prochain film. »Bong a terminé. Sans savoir ce que dit cette lettre, elle est sûrement pleine d’éloges, de conseils et de bons voeux.

Lors de son discours d’acceptation en remportant le prix du meilleur réalisateur, Bong Joon-ho a félicité Scorsese pour que tout le monde lui rende hommage. Dans un moment très émouvant, il a partagé une de ses expériences en grandissant. “Quand j’étais jeune et que j’ai commencé au cinéma, il y avait un dicton que j’avais enregistré profondément dans mon cœur:” Le plus personnel est le plus créatif “”Bong a déclaré lors de son discours. “Cette date était de notre grand Martin Scorsese”.

