Martin Scorsese dit que l'Irlandais serait son dernier film

Martin Scorsese a déclaré dans une interview à Le gardien, Quoi L'Irlandais ça pourrait être son dernier film, car il explique qu'en raison de tous les films et bandes dessinées de super-héros qui inondent le marché, le type de films qu'il réalise n'a plus sa place dans l'industrie.

Scorsese dit:

"Évidemment, nous avons beaucoup discuté à ce sujet, que les cinémas ont été commandés par des films de super-héros, vous savez, seules les personnes qui volent et frappent et s'écraser, ce qui est bien si vous voulez le voir." C'est juste qu'il n'y a pas de place pour un autre type d'image. Je ne sais pas combien je peux faire de plus, peut-être que c'est ça. La dernière. Donc, l'idée était au moins de le faire et peut-être de le montrer pendant une journée sur la NFT, peut-être un jour à la Cinémathèque de Paris. Je ne blague pas.

Et le réalisateur poursuit:

«Nous sommes dans une situation où les cinémas ne montrent que les derniers films de super-héros. Vous avez 12 écrans, et 11 sont le film de super-héros. Vous aimez les films de super-héros, d'accord, mais vous avez besoin de 11 écrans? C'est fou pour une cassette comme Lady Bird ou The Souvenir. Ces films ne sont pas forcément très commerciaux, mais il existe des films modestes et authentiques qui trouvent un large public. Le fait qu'un film soit commercial ne signifie pas qu'il ne peut pas être de l'art. Ce qui a consommé les cinémas, c'est le produit. Un produit doit être consommé et jeté. Regardez un film commercial comme Singin ‘in the Rain. Vous pouvez le voir encore et encore. La question est donc: comment allons-nous protéger la forme d'art?

Et à propos de la permanence de l'Irlandais dans les théâtres, dit Scorsese:

«Les gens disent que nous n'avons montré ce film dans les salles que pendant quatre semaines. Nous avons essayé d'en obtenir plus, mais les propriétaires de cinémas et Netflix n'ont pas pu parvenir à un accord. Mais vous savez, j'ai eu des images qui ne jouent qu'une semaine et me jettent. Aux États-Unis, The King of Comedy a fermé ses portes en une semaine. Ce film a été ignoré pendant 10 ans. »

Ce n'est un secret pour personne que Scorsese n'est pas un fan de bandes dessinées et les utilise maintenant comme excuse pour prendre sa retraite. Bien que je sois d'accord avec quelque chose que vous dites ici, je crois également qu'il y a de la place pour vos films. Le réalisateur a mis tous ses efforts dans L'Irlandais et a obtenu un budget de 140 millions de dollars (presque le coût d'un film de super-héros).

Pensez-vous que Scorsese a raison?