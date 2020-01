Martin Scorsese se fait troller de ses commentaires Marvel par cette personne surprenante

Martin Scorsese est l’un des réalisateurs les plus célèbres de notre époque. Il a des dizaines de films à son actif en tant que réalisateur mais aussi producteur et écrivain datant de la fin des années 1950, dont beaucoup ont reçu de nombreux éloges et récompenses.

Ses films les plus connus incluent Le Loup de Wall Street, Goodfellas et Raging Bull. Il faisait les rondes d’entrevue après avoir réalisé son dernier film pour Netflix – The Irishman – quand il a dit quelque chose sur les films Marvel qui a fait beaucoup parler, et ils n’étaient pas très heureux.

Qu’est-ce que Martin Scorsese a dit sur les films Marvel?

Dans l’interview de Scorsese avec le magazine Empire, le sujet des films Marvel a été abordé. Il a dit: “Je ne les vois pas. J’ai essayé, tu sais? Mais ce n’est pas du cinéma. ”

Il ajoute: «Honnêtement, le plus proche que je puisse penser d’eux, aussi bien faits qu’ils soient, avec des acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, ce sont les parcs à thème. Ce n’est pas le cinéma d’êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain. “

L’affirmation selon laquelle les films Marvel ne sont «pas du cinéma» et sont des «parcs à thème» sont les deux expressions auxquelles les créateurs et les fans de Marvel se sont accrochés lorsqu’ils ont demandé à Twitter et aux médias de répondre. Peu de temps après la fin de l’interview, Scorsese a écrit un éditorial dans le New York Times pour expliquer davantage ses commentaires.

Scorsese n’a pas reculé sous la pression mais a plutôt doublé. Il a expliqué comment il considérait le cinéma comme une forme d’art, qui vous surprend et vous change en quelque sorte.

Il a également exprimé sa frustration quant au fait qu’il existe de moins en moins de possibilités pour que de vrais films artistiques soient vus sur grand écran alors que les succès à succès prennent le dessus. Scorsese dit, cependant, que le fait de ne pas aimer les films est simplement un goût personnel et que les films sont réalisés par ceux qui ont «un talent et un talent considérables».

Quelle a été la réponse aux commentaires de Martin Scorsese sur Marvel?

Beaucoup de nos grands-pères pensaient que tous les films de gangsters étaient les mêmes, les qualifiant souvent de «méprisables». Certains de nos arrière-grands-pères pensaient la même chose des westerns et pensaient que les films de John Ford, Sam Peckinpah et Sergio Leone étaient tous exactement les mêmes. Je me souviens d’un grand-oncle à qui je délirais de Star Wars. Il a répondu en disant: «J’ai vu que quand ça s’appelait 2001, et, mon garçon, c’était ennuyeux!» Les super-héros sont tout simplement des gangsters / cow-boys / aventuriers de l’espace. Certains films de super-héros sont horribles, certains sont magnifiques. Comme les westerns et les films de gangsters (et avant cela, juste les FILMS), tout le monde ne pourra pas les apprécier, même certains génies. Et ça va. ❤️

Les créateurs, les acteurs et les fans de Marvel n’étaient pas trop satisfaits des remarques de Scorsese. Karen Gillan, qui a joué Nebula dans Guardians of the Galaxy, a pesé en disant au Hollywood Reporter: «Je dirais absolument que les films Marvel sont du cinéma. Le cinéma, c’est raconter des histoires avec des visuels. »

James Gunn, le réalisateur de Guardians of the Galaxy, a également partagé ses réflexions sur Twitter: «Martin Scorsese est l’un de mes 5 cinéastes vivants préférés. J’ai été indigné quand les gens ont piqueté la dernière tentation du Christ sans avoir vu le film. Je suis triste qu’il juge maintenant mes films de la même manière. ”

Martin Scorsese est l’un de mes 5 cinéastes vivants préférés. J’ai été indigné quand les gens ont piqueté la dernière tentation du Christ sans avoir vu le film. Je suis triste qu’il juge maintenant mes films de la même manière. https://t.co/hzHp8x4Aj8

Ce commentaire a eu un contrecoup de sa part et a suscité plusieurs autres tweets de Gunn sur le sujet.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également fait des commentaires publics disant au Hollywood Reporter: «Tout le monde a une définition différente du cinéma. Tout le monde a une définition différente de l’art. Tout le monde a une définition différente du risque. Certaines personnes ne pensent pas que ce soit du cinéma. Chacun a droit à son opinion. »

Chadwick Boseman, qui a joué Black Panther, a également rejoint la discussion plus large avec son point de vue unique sur la question racontant à BBC 5: «Le mystère dont Scorsese parle est dans Black Panther… Nous avons ressenti cette angoisse. Nous avons ressenti ce que vous ressentiriez du cinéma quand nous le regarderions. C’est culturel. C’est peut-être générationnel. ”

Gunn a exprimé des sentiments similaires sur les différences générationnelles sur son Instagram, commentant la façon dont les films de gangsters, dont Scorsese a réalisé beaucoup, étaient considérés comme «méprisables».

Qui a traîné Martin Scorsese après le remue-ménage?

Scorsese fait des apparitions fréquentes sur Instagram de sa fille Francesca et vice versa. Le couple semble être proche avec l’une de ses légendes: “Joyeux 77e anniversaire papa !!! Je t’aime plus que la vie elle-même.”

Cette année pour Noël, à la lumière de la controverse sur les commentaires de son père sur les films Marvel, Francesca a décidé qu’elle s’amuserait un peu avec lui. Dans son histoire Instagram, elle a partagé une photo de l’un de ses cadeaux avec la légende “Regardez dans quoi j’emballe les cadeaux de Noël de mon père.”

Il était recouvert de papier d’emballage Marvel, avec quelques autres tubes de papier prêts.

Dans les mois qui ont suivi les commentaires et les conséquences de Scorsese, chacun peut deviner à quel point cela affecte la famille Scorsese, mais à en juger par la pêche à la traîne de Francesca Scorsese, il serait prudent de supposer, pas grand-chose.