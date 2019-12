Marvel: 10 moments les plus stimulants pour les femmes, classés

L'univers cinématographique Marvel nous a donné plus de 10 ans de moments qui émanent de la puissance pure. Il faut une force majeure pour sauver le monde, et bien que la force démontrée lors de l'émergence de la saga Infinity ait été principalement exercée par des hommes, les femmes du MCU ont depuis commencé leur ascension au pouvoir.

Pour chacun d'eux, établir sa place parmi les super-héros masculins et un genre dominé par les hommes n'aurait pas été facile, mais lorsque leur monde a besoin de héros, ces dames n'hésitent pas à utiliser toutes leurs compétences et les ressources à leur disposition, intensifiez, et faire un vrai travail de héros.

dix Les débuts de la guêpe





Au moment où Hope réalise son droit d'aînesse et se glisse dans le costume Wasp, de nombreuses super-héros féminines avaient déjà trouvé leur place dans le MCU. J'espère qu'elle avait pu montrer ses talents de combattante L'homme fourmi, enseignant à Scott une chose ou deux sur les arts martiaux.

Après que la scène du générique de fin du film l'ait taquinée en devenant la guêpe, Ant-Man et la guêpe la voit enfin à la hauteur de son plein potentiel de super-héros. Après que Sonny Burch ait refusé de lui donner le composant pour le tunnel quantique pour lequel elle s'était arrangée, elle a fait demi-tour, cette fois en costume de guêpe, pour sortir Burch et tous ses gardes du corps d'un seul coup.

9 Présentation de la Valkyrie





Après les 2 premiers films de la trilogie de Thor faisant une demoiselle en détresse avec Jane Foster et un personnage sous-développé de Queen Frigga, ce moment donne le coup d'envoi du dernier et du plus grand film féminin de la trilogie, Thor: Ragnarok.

Le Valkyrie rencontre pour la première fois le dieu du Tonnerre sur la planète Sakaar alors qu'il est capturé par des charognards extraterrestres. Tigotant d'une bouteille, tombant ivre du navire, elle revendique Thor et détruit l'armée de charognards d'un coup de poignet. Elle peut même prouver ses capacités de combat en plus. Elle prend le contrôle total de la scène et établit sa forte personnalité qui ne laisse que les fans en vouloir plus d'elle tout au long du film et au-delà, un contraste frappant avec les précédentes connaissances féminines de Thor.

8 L'ancien c. Kaecilius





Elle entre dans la scène comme une voix douce venant de l'ombre, avertissant le maître Kaecilius que le rituel qu'il a volé "ne vous apportera que du chagrin". Elle émerge mystérieusement dans une robe et transporte un Kaecilius en fuite et son armée d'une douzaine environ vers la dimension miroir. Elle surpasse la plupart d'entre eux avec facilité, et bien que Kaecilius lui échappe, elle reste en équilibre et composée tout de même. Non seulement l'Ancien se fait un nom dans cette scène, mais elle fait aussi investir les fans dans le nouveau monde complexe plein de personnages excentriques qui Docteur étrange introduit.

sept Sorcière écarlate dans la bataille de Wakanda





Pendant l'apogée de Avengers: Infinity War, lorsque l'armée de Thanos émerge dans son intégralité sur le champ de bataille de Wakanda et que Wanda voit qu'ils sont sur le point d'éliminer tout le monde de son côté de la guerre, elle quitte son poste avec Vision et Mind Stone pour défendre son équipe.

Alors que les Threshers sont sur le point de faire des Avengers une chose du passé, Wanda détourne les roues et les envoie dans l'armée de l'Ordre Noir. Elle est l'un des êtres les plus puissants du MCU, mais ce n'était pas vraiment évident jusqu'à ce qu'elle affronte Thanos sur le champ de bataille et le vainc presque à lui seul tout en détruisant la pierre de l'infini.

6 Extremis Pepper





C'était un moment qui avait été de 5 ans dans la fabrication. Après avoir passé la meilleure partie de 3 films en tant que petite amie de Tony Stark, Pepper Potts, essentiellement la matriarche du MCU, sort enfin du rôle de demoiselle en détresse et obtient ses pouvoirs et une scène de combat à elle Iron Man 3, qui n'est pas seulement une partie monumentale du film, mais est cité comme l'un des moyens par lesquels Pepper pourrait retourner au MCU après la mort de Tony.

Après avoir enduré l'expérience Extremis, Pepper tombe dans une cuve de feu. On pense qu'elle est morte par Tony jusqu'à ce qu'elle apparaisse comme un être amélioré et surhumain et que, alors qu'Aldrich Killian est sur le point de tuer Tony, il se précipite et le sauve.

5 Scène du couloir de la veuve noire





L'homme de fer 2, bien que considéré comme l'un des pires films de la saga Infinity, a au moins une qualité de rachat: l'introduction de Black Widow. Son rôle dans le film marque une autre étape importante pour les femmes du MCU. Bien qu'elle ne soit pas la première femme de longue date introduite dans l'univers, elle est la première à afficher des capacités de super-héros.

Ce n'est peut-être pas la bataille la plus excitante ou la plus importante de Natasha, mais la scène dans laquelle elle bat un couloir plein d'hommes de Hammer entre dans l'histoire de Marvel comme la première fois qu'une femme n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé mais quelqu'un capable en elle-même droite.

4 Okoye c. W'Kabi





Pendant le combat de T'Challa et Killmonger pour le trône Wakandan Panthère noire, ce couple tombe de part et d'autre de la guerre. Dans la bataille finale, lorsque la pleine force de chaque armée est opposée, Okoye et W'Kabi ont une confrontation entre eux. Bien qu'ils soient tous deux des guerriers extraordinaires, elle indique clairement qu'elle le tuerait en fait pour le bien de Wakanda, et il est forcé de se rendre.

Il y a d'innombrables autres occasions dans le film où Okoye affiche une connaissance approfondie du combat physique et tactique. Alors qu'elle ne fait guère plus que lever la lance dans cette scène, le commandement complet et absolu qu'elle détient sur lui, en tant qu'adversaire et général de l'armée, en dit autant, sinon plus, sur son pouvoir que n'importe quelle bataille.

3 "Tu seras toujours ma soeur"





gardiens de la Galaxie laisse la rivalité entre ces sœurs inachevée, mais Vol. 2 les voit réunis dans une scène de combat enflammée. Là où le premier film les représentait tous les deux comme des personnages détachés et sans émotion, presque comme la raison de leurs excellentes compétences de combat, le second leur a donné plus de dimension.

Autre exemple de la façon dont l'autonomisation ne prend pas toujours la forme de capacités physiques, la scène finale entre Gamora et Nébuleuse illustre comment les femmes n'ont pas besoin de choisir entre être fortes et avoir des émotions. L'interaction a changé la donne en apportant de la complexité à ces femmes.

2 Équipe féminine





Cette photo emblématique de toutes les femmes en finale Fin du jeu la bataille avait été l'aboutissement de tous les voyages qu'ils avaient faits et de tous les chemins qui les avaient tous amenés à sauver le monde ensemble. Dans la scène, les femmes s'associent pour défendre le capitaine Marvel alors qu'elle emmène le gantelet Infinity à travers le champ de bataille.

Les fans appellent souvent ce plan le Une force scène, se référant à la série de bandes dessinées Marvel, Une force, qui a suivi une équipe entièrement féminine des Avengers, insufflant l'espoir aux fans que Marvel fera un jour un film entièrement féminin.

1 Premier film dirigé par des femmes





Captain Marvel est entré dans l'histoire en devenant le premier film du MCU avec un rôle solo féminin. C'est parmi les records de box-office qu'il a battus, y compris la plus grande ouverture pour un film co-réalisé par une femme, la plus grande ouverture pour un film de super-héros dirigé par des femmes et la plus grande ouverture pour un film dirigé par des femmes dans le monde entier.

Bien qu'il s'agisse d'une énorme réalisation en soi, Captain Marvel ouvrira également la voie à d'autres films Marvel centrés sur la femme, comme le prochain Veuve noire film et, bien sûr, un possible Captain Marvel suite ou deux. En fin de compte, c'est cet héritage que le film laisse et les opportunités qu'il permet qui réservent sa place dans les livres d'histoire des super-héros.

