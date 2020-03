Marvel a décidé de ne pas libérer Black Widow via le streaming

La pandémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt, avec des milliers de nouveaux cas confirmés quotidiennement dans le monde, et il semble que le mode de vie de chacun va rester très différent pendant un certain temps. La crise a fait des ravages absolus sur le cinéma, en particulier, avec des recettes au box-office jusqu’à zéro absolu, et pratiquement tous les films et émissions de télévision qui étaient en tournage ou sur le point de commencer la production ont été arrêtés indéfiniment.

Non seulement cela, mais Grace Randolph de Beyond the Trailer a rapporté plus tôt cette semaine que le retard Veuve noire a été sérieusement envisagé d’être libéré directement sur Disney Plus sans même sortir en salle, la House of Mouse se disant préoccupée par le volume énorme de revenus qu’ils manquent avec toute leur liste de hiatus à venir, ainsi que la fermeture continue de leurs parcs à thème.

Cependant, nous avons maintenant entendu les gens de Comic Book Movie, qui ont parlé à Disney, que les débuts en solo tant attendus de Natasha Romanoff ne se dirigeront pas directement vers la vidéo personnelle. Bien qu’il semble que Marvel Studios et la Mouse House aient sérieusement envisagé l’idée pendant un certain temps, ils ont finalement décidé de ne pas y aller.

Vous imaginez que c’est une décision entièrement motivée financièrement, car aucun nombre de nouveaux abonnés de Disney Plus ne pourrait comparer avec les recettes potentielles du box-office que le studio perdrait. Pour mettre les choses en perspective, Ant-Man est le seul film MCU depuis la fin de la phase un à faire moins de 600 millions de dollars dans le monde, et la suite était le seul autre versement de la phase trois aux côtés de Doctor Strange à un montant brut inférieur à 850 millions de dollars.

Avec ce genre d’argent en jeu, vous pouvez comprendre pourquoi Marvel se retiendrait de laisser tomber Veuve noire directement sur Disney Plus, quelle que soit la durée de la préquelle finit par être retardée. Là encore, si les cinémas sont toujours fermés à l’automne, les choses pourraient changer, mais pour le moment, Comic Book Movie prétend que le plan est de le faire sortir dans les cinémas.