Marvel a finalement annoncé de nouvelles dates de sortie pour tous ses films retardés de la phase 4 – .

Disney a été contraint de retarder indéfiniment Black Widow de Marvel lorsqu’il est devenu clair que la pandémie de coronavirus garderait les cinémas fermés au moins le 1er mai.

Quelques jours après avoir retardé Black Widow, Disney a annoncé de nouvelles dates de sortie pour tous les films MCU de la phase 4, Black Widow venant en premier le 6 novembre.

Les Eternals, Doctor Strange 2, Thor 4 et bien d’autres ont également reçu de nouvelles dates de sortie.

L’une des conséquences imprévues d’une pandémie mondiale comme le nouveau coronavirus est que les studios de cinéma sont obligés de reprogrammer toutes leurs sorties en raison du fait que les cinémas du monde entier sont fermés. Même la force apparemment imparable de Disney a abandonné ses plans et a recommencé à zéro, ce qui a entraîné la sortie numérique de certains films plus tôt que prévu et d’autres retardés de plusieurs mois.

Le retard de Black Widow était peut-être le plus notable, car il allait servir de pont en quelque sorte dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Mais avec la production de chaque émission et film suspendu, il semblait inévitable que l’ensemble du calendrier du MCU se déplace aux côtés de Black Widow. Vendredi, Disney a confirmé que ce serait effectivement le cas, car chaque film Marvel à venir a été officiellement repoussé.

Selon Deadline, Veuve noire est en train de passer de sa date de sortie originale du 1er mai pour prendre la place du 6 novembre, qui était auparavant détenue par The Eternals. La réaction en chaîne se poursuit ainsi:

Les éternels prendra la date de sortie de Shang-Chi le 12 février 2021

Shang-Chi emmènera le Docteur Strange dans le Multiverse of Madness le 7 mai 2021

Docteur étrange dans le multivers de la folie prendra le 5 novembre de Thor: Love and Thunder

Thor: Amour et tonnerre se déplacera au 18 février 2022 à la place d’un film Marvel actuellement sans titre

Panthère noire 2 n’a pas bougé depuis le 8 mai 2022, et Captain Marvel 2 sortira en salles le 8 juillet 2022

En effet, l’ensemble du MCU a été retardé de six mois, à donner ou à prendre. Bien qu’il y ait eu des «rumeurs de fanboy absurdes» (comme les appelle Deadline) que certains de ces longs métrages seraient sortis sur Disney + ou les vitrines numériques afin de respecter le calendrier, Disney perdra des sommes impensables s’il choisit de sauter le pas en salles sort et vend ces blockbusters potentiels d’un milliard de dollars pour 20 $, 30 $ ou même 40 $ en ligne.

Cela dit, si novembre se déroule et que la perspective d’entrer dans une salle de cinéma n’est toujours pas envisagée, Disney repoussera-t-il Black Widow encore plus loin? Il y a plusieurs projets Marvel Studios actuellement dans les limbes car les équipes de télévision et de cinéma ne peuvent pas faire leur travail tant que le coronavirus n’a pas été contrôlé ou éliminé, mais Black Widow est déjà dans la boîte. J’espère que nous n’aurons pas à savoir ce qui se passera si les cinémas sont toujours fermés le 6 novembre, mais cela présente certainement à Disney une autre série de décisions difficiles si cela devient réalité.

