Marvel a peut-être trouvé son cavalier fantôme pour le MCU

Compte tenu de sa popularité, il est étrange que Marvel n’ait pas vraiment compris quoi faire avec Cavalier fantôme dans le MCU encore. Johnny Blaze n’a toujours pas fait ses débuts dans la franchise et alors que Robbie Reyes de Gabriel Luna a bien plu aux fans de Agents of S.H.I.E.L.D., son propre spin-off – qui allait être présenté en première sur Hulu – a été supprimé l’année dernière.

Pourtant, nous savons que le personnage est en route pour l’univers cinématographique Marvel, avec plusieurs points de vente signalant qu’il va bientôt apparaître, et maintenant, le WGTC a entendu dire que le studio avait peut-être trouvé l’acteur parfait pour jouer la version Johnny Blaze de Ghost Rider. Et non seulement cela, mais nous pourrions le voir dès la phase 4.

Selon nos sources – les mêmes qui ont dit que les Inhumains étaient en train de redémarrer et apparaîtront dans Mme Marvel, et que Taskmaster serait le méchant de Black Widow, qui ont depuis été confirmés – Blaze aura un caméo chez Doctor Étrange dans le multivers de la folie comme l’un des personnages que le Sorcier suprême rencontre dans le multivers. Au moins, le projet actuel du script comporte un camée pour lui. Et Marvel a un oeil sur un acteur préféré des fans pour le rôle.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, Kevin Feige essaie toujours de faire entrer Keanu Reeves dans le MCU et bien qu’ils aient discuté de plusieurs parties différentes, celle que la star de The Matrix souhaite actuellement est Blaze. Compte tenu de tous ses autres engagements et de la demande actuelle, il est difficile de savoir s’ils seront en mesure de régler les problèmes, mais si tout se passe comme prévu, alors Keanu pourrait bien être le MCU. Cavalier fantôme. Et comment est-ce excitant?