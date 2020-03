Marvel annonce que les Infinity Stones reviendront bientôt

Marvel a annoncé que les Infinity Stones reviendront dans un prochain scénario de bande dessinée.

Mercredi, Marvel Comics a annoncé que Mand the Infinity Stones reviendrait pour un prochain scénario intitulé “Infinite Destinies”. L’histoire se déroulera sur des annuelles Marvel approximatives à partir de juin, chacune des huit annuelles voyant un héros Marvel classique comme Captain America et Iron Man faire équipe avec de nouveaux personnages tels que Star et Amulet.

Le rédacteur en chef Nick Lowe a déclaré dans un communiqué la déclaration suivante sur le nouveau scénario de Marvel:

“Nous avons eu une vague de nouveaux personnages incroyables au cours des dernières années, et” Infinite Destinies “mettra en lumière huit d’entre eux. Nous découvrirons de nouveaux aspects de ces héros et méchants dans des aventures avec nos héros Marvel les plus archétypaux.

L’histoire commencera avec Iron Man Annual # 1, dans lequel le héros titulaire enquête sur les étranges personnes qui ont kidnappé et torturé Miles Morales. Écrit par Jed MacKay avec l’art d’Ibraim Roberson, le numéro verra également Iron Man découvrir la vérité choquante sur l’Assessor et Quantum.

Découvrez les couvertures pour Iron Man Annual # 1 et Captain America Annual # 1 ci-dessous.

Jed MacKay a fait la déclaration suivante sur le retour des Infinity Stones pour l’histoire à venir:

Les Infinity Stones ont trouvé de nouvelles maisons – en tant que personnes! Infinite Destinies ‘est le prochain chapitre de l’histoire des Infinity Stones et des personnes avec lesquelles ils sont liés – et des pouvoirs de l’univers Marvel qui s’intéressent à ces nouveaux joueurs puissants.

Les autres titres à paraître sont Thor Annual # 1 et Black Cat Annual # 1 en juillet, Avengers Annual # 1 et Miles Morales: Spider-Man Annual # 1 en août et Guardians of the Galaxy Annual et Amazing Spider-Man Annual # 2 in Septembre.

Voici le synopsis Marvel publié pour “Infinite Destinies”:

«Les Infinity Stones sont destinés à revenir! Les personnages nouveaux et emblématiques cherchent à les manier, ce qui conduit à un affrontement titanesque dans Infinite Destinies, qui jettera les bases de futures histoires remodelant l’univers Marvel! Mais dans la bataille finale… qui possédera les pierres? »

Source: ComicBook.com

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.