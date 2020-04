Marvel annonce un remaniement des prochaines dates de sortie du film

En raison de la situation actuelle du Coronavirus qui ferme des cinémas dans le monde entier, Disney a annoncé des changements de date pour ses prochains films Marvel Cinematic Universe.

Black Widow a maintenant été repoussée de sa date de sortie de mai au 6 novembre, qui était la date de sortie originale d’Eternals.

Cela signifie maintenant que les Eternals seront repoussés dans Shang-Chi et la machine à sous Legend of the 10 Golden Rings du 12 février 2021.

L’effet domino se poursuit alors que Shangh-Chi se déplace vers la fente Doctor Strange: The Multiverse of Madness du 7 mai 2021. Ce film repousse ensuite le 5 novembre 2021, date de sortie de Thor: Love And Thunder, qui est maintenant en cours de relocalisation au 18 février 2022.

Black Panther 2 ‘continuera avec sa date du 6 mai 2022 tandis que Captain Marvel 2 avancera jusqu’au 8 juillet 2022.

Ces nouvelles dates donneront également à tous les films Marvel plus de temps pour terminer le tournage et la production. Cela aura évidemment un impact sur leur sortie sur Disney +.

Cependant, il n’est pas encore clair si ces nouvelles dates de sortie auront un impact sur les émissions Disney + Original, y compris The Falcon & The Winter Soldier, Loki et WandaVision, car ces émissions sont interconnectées avec les films, tels que Doctor Strange et le Multiverse of Madness.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.