Marvel annule la série animée Howard the Duck et Tigra & Dazzler

Il y a près d’un an, Marvel TV et Hulu ont annoncé des plans pour quatre séries animées, dont M.O.D.O.K., Hit Monkey, Howard le canard, et l’association improbable de Tigra & Dazzler. Il allait même y avoir une équipe spéciale appelée Les délinquants, avec les stars des quatre spectacles. Cependant, les plans ont changé et seulement deux de la série iront de l’avant.

Via The Hollywood Reporter, Marvel a débranché Howard le canard et le Tigra & Dazzler série animée. Le rapport indique également que cette décision a été prise par Marvel, pas Hulu. Tous les deux Hit Monkey et M.O.D.O.K. sont toujours en production. Quoi qu’il en soit, cela fait Les délinquants moins susceptible de se produire.

Il y avait des signes de problèmes sur le Tigra & Dazzler fin de l’année dernière lorsque Marvel a suspendu la production. Après des différences créatives avec le personnel de rédaction, Marvel a libéré tout le personnel et prévoyait de redémarrer le développement de l’émission. À l’époque, Marvel recherchait apparemment un nouveau showrunner pour reprendre la série.

L’écrivain et réalisateur préféré des fans, Kevin Smith, a été l’un des principaux créateurs du Howard le canard série Via Newsarama, Smith a partagé sa réaction à la nouvelle.

«J’ai reçu un texte de [fellow executive producer] Dave Willis le matin en disant: «Nous avons Tigra et Dazzler«D», a expliqué Smith. «Je l’ai appelé et lui ai demandé« Est-ce que cela signifie, je pense? »Et Dave a dit qu’il venait de recevoir le mot qu’il n’y aura pas de Howard le canard spectacle. La seule explication était «Nous n’avons aucun plan pour ce personnage pour le moment.» »

