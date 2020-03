Marvel apporte “Squeeze” pour animer Disney + “What If” Series

De nouveaux détails sur la prochaine série d’animation Disney + Marvel, What If, ont été révélés par Variety. Marvel a fait appel à Squeeze Animation Studios pour l’aider à créer la série.

La société canadienne travaille sur cinq épisodes, ce qui représente la moitié du nombre d’épisodes de la série.

Le PDG et cofondateur de Squeeze, Denis Doré, a déclaré dans un communiqué:

«Marvel recherchait un studio d’animation de classe mondiale pour proposer un style frais et unique qui serait conforme à l’essence de sa marque. Nous avons vraiment cliqué, dès nos premiers entretiens à Los Angeles l’année dernière, et ils ont adoré notre proposition. Je suis ravi que la créativité et le talent de nos artistes résonnent si fortement à Hollywood. “

Cette nouvelle série animée explorera des moments charnières de l’univers cinématographique Marvel et la bouleversera, entraînant le public dans un territoire inconnu. Y compris Winter Soldier affrontant un zombie Captain America, Black Panther devenant Starlord, l’agent Carter obtenant le sérum de super soldat.

Squeeze a travaillé sur un certain nombre de projets de clients tels que Disney, Paramount, Nickelodeon, Sony et plus encore.

La série arrivera à Disney + en 2021.

