Marvel arrête la production de Spider-Man 3 en raison d’un coronavirus

La pandémie de coronavirus en cours ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt, et sans fin en vue, l’industrie du cinéma se prépare à ce qui pourrait finir par être l’une des années les plus maigres de l’histoire. Hollywood envisage déjà un manque à gagner de 20 milliards de dollars cette année, et Sony a même déplacé plusieurs de ses sorties d’été de grande envergure vers l’année prochaine, signalant qu’ils s’attendent à ce que la crise se poursuive encore quelques mois.

Même l’univers cinématographique Marvel, apparemment invulnérable, a été impacté, la sortie de Black Widow en mai étant retardée indéfiniment et Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont arrêté la production. Et maintenant, il semble que Spider-Man 3 devrait être le prochain blockbuster de bandes dessinées majeur à faire face à des problèmes de planification.

Enterré dans les détails d’un nouveau rapport sur le grand nombre de films confrontés à de longs retards est la révélation que le triple-film de Jon Watts ne s’attend plus à commencer le tournage en juillet de cette année, ce qui pourrait finir par avoir un impact sur la date de sortie prévue en juillet 2021 .

“Les productions à succès en pause comprennent The Batman, une suite de Spider-Man encore sans titre et le remake en direct de Disney The Little Mermaid.”

Si Spider-Man 3 finit par frapper le bouton de pause, l’intégralité de la programmation de la phase quatre du MCU semble être en danger. Nous avons déjà signalé que le retard de la veuve noire pourrait finir par avoir un effet d’entraînement sur le Falcon et le soldat d’hiver également affectés, tandis que des questions ont maintenant été soulevées quant à la capacité de Shang-Chi d’être prêt d’ici février prochain. La production de Doctor Strange dans le multivers de la folie devait également démarrer en juin, mais il semble de plus en plus improbable que le dernier film de Spidey ne commence que le mois suivant.