Marvel aurait aperçu deux réalisateurs d’horreur pour le docteur Strange dans le multivers de la folie

Le départ de Scott Derrickson de Docteur étrange dans le multivers de la folie est venu comme un choc pour l’industrie et les fans. Le réalisateur a été largement félicité pour son travail sur Doctor Strange et il semblait qu’il était prêt à reproduire ce succès dans une suite ambitieuse. Le vieux châtaignier des «différences créatives» a été déplacé pour expliquer la situation, les initiés disant que même si Kevin Feige était heureux d’inclure des éléments d’horreur, Derrickson faisait pression pour que le film soit un film d’horreur complet. Feige a reculé et Derrickson a marché (ou a été licencié, selon certains rapports).

Maintenant, Variety dit que Marvel Studios recherche avec impatience un directeur de remplacement pour le projet. Des noms comme Brad Bird et Robert Rodriguez ont déjà été mentionnés (et Edgar Wright aurait été un bon choix s’il n’avait pas déjà eu le mauvais sang avec eux après Ant-Man), mais des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit Marvel envisage Daniel Radcliffe pour Moon Knight et Ace Ventura 3 est maintenant au début du développement, tous deux confirmés depuis – dites que le studio envisage également Mike Flanagan et Jennifer Kent comme remplaçants potentiels.

Flanagan est sur une séquence d’horreur après Doctor Sleep et The Haunting of Hill House et travaille actuellement dur sur sa suite The Haunting of Bly Manor. Il a également été salué par Stephen King, qui a qualifié The Haunting of Hill House de «proche d’une œuvre de génie». Le seul obstacle sur son chemin est peut-être qu’il est peut-être trop occupé à travailler pour que Netflix s’intègre immédiatement dans un nouveau projet. .

Kent, quant à lui, pourrait être un peu plus probable. Elle est réputée pour The Babadook et The Nightingale, et a une solide compréhension de l’horreur psychologique. Elle peut également être en mesure d’intégrer la photo dans son horaire. Son prochain projet n’a pas été officiellement annoncé, mais elle est apparemment en pourparlers avec HBO pour créer une émission de télévision d’horreur pour eux. Si cela pouvait être temporairement mis en veilleuse, elle pourrait peut-être y intégrer.

Bien que le départ de Derrickson soit une perte, nous espérons que Marvel Studios pourra réparer ce navire rapidement. Tout ce dont nous entendons parler Docteur étrange dans le multivers de la folie indique un film qui repousse les limites du MCU, alors j’espère que nous les verrons trouver un réalisateur qui a du style, du panache et de l’imagination pour lui donner vie.