Marvel aurait aperçu les types de Zac Efron pour Moon Knight

La création de Disney Plus permet à Marvel d’amener de nombreux personnages que les fans réclament pour enfin entrer dans le MCU à l’écran. Au cours des deux prochaines années, nous aurons Hawkeye, She-Hulk et Mme Marvel de Kate Bishop en route vers le service de streaming. Un autre, cependant, est Moon Knight. L’arrivée de Marc Spector dans la franchise a été (en quelque sorte) taquinée dès 2014 Captain America: The Winter Soldier, mais maintenant il est enfin presque là. La grande question est cependant de savoir qui va le jouer?

Cela reste à voir, mais Thomas Polito du GWW a rapporté aujourd’hui qu’il avait entendu que Marvel cherchait des “types Zac Efron” pour le rôle du justicier nocturne. Dans le même tweet, il a fait remarquer que le studio recherchait également des types d’Alison Brie pour She-Hulk, mais qu’aucune actrice n’avait encore été rencontrée. Comme Polito assimile les deux situations, nous pouvons supposer que Marvel n’a également rencontré aucun acteur pour Moon Knight. Ils savent à peu près ce qu’ils recherchent.

Marvel recherche en fait un type Allison Brie pour She-Hulk de la même manière qu’ils recherchent un type Zac Efron pour Moon Knight.

Ils n’ont encore rencontré aucune actrice particulière, donc aucun courtage ou quelque chose comme ça n’est fait. pic.twitter.com/aPIZokjprh

– Thomas Polito (@PolitoThomas) 24 février 2020

Bien sûr, Efron fait le tour de l’univers Marvel depuis des années. Il se présente fréquemment dans les discussions sur qui conviendrait le mieux, par exemple, aux Gardiens de la Galaxie Vol. Adam Warlock de 3 ou la torche humaine dans le redémarrage des Quatre Fantastiques. Moon Knight n’est pas souvent celui qui est connecté à l’acteur, mais il ne serait pas du tout un mauvais choix.

Les détails de l’intrigue qui ont fui Moon Knight en s’inspirant d’émissions de télévision de prestige comme Westworld et Mr. Robot. La série sera apparemment aussi une plongée profonde dans la psyché fracturée de Spector, le spectateur ne sachant pas exactement ce qui se passe. En outre, le récit sera divisé en plusieurs chronologies, y compris 2003 et 2023 – l’actuel MCU. Cela semble être un rôle difficile à jouer pour tout acteur, alors bonne chance au type Zac Efron qui l’obtiendra.