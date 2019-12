Marvel aurait besoin d'un pivot dans Spider-Man 3 ou 4

Avec la saga Infinity terminée et Disney Plus récemment lancé, l'univers cinématographique Marvel ne fera que s'agrandir au cours des prochaines années. L'énorme liste d'émissions annoncées pour le service de streaming exclusif de Mouse House deviendra une visualisation obligatoire, Kevin Feige admettant qu'un abonnement est indispensable si vous souhaitez vous tenir au courant des derniers événements du MCU.

L'échelle et la portée de la franchise ne pourront que s'élargir à ce moment-là, surtout si l'on considère que les X-Men et Fantastic Four attendent maintenant dans les coulisses, ce qui signifie que Marvel va se démener pour utiliser autant de leur vaste catalogue arrière de caractères que possible. Des rumeurs récentes ont fortement laissé entendre que les anciens défenseurs de Netflix devraient également être redémarrés sous une forme ou une autre dans le cadre du MCU, Jessica Jones et Daredevil étant fortement liées à apparaître sur grand écran le plus tôt possible.

Et maintenant, des sources proches de We Got This Covered, les mêmes qui nous ont informés du retour de Viola Davis dans The Suicide Squad et du développement d'une émission de télévision de Mme Marvel, toutes deux confirmées depuis, nous ont dit que le studio cherche à ramener la cheville ouvrière de Vincent D'Onofrio et le faire jouer dans Tom Holland Homme araignée la franchise.

Cliquer pour agrandir

Bien que cela ne soit pas encore gravé dans le marbre, et il est peu probable que D’Onofrio ait même été contacté à ce stade étant donné le début, Marvel est apparemment désireux de le faire jouer un rôle dans le MCU. Cela a également du sens, car le personnage était sans doute la meilleure partie de toute l'expérience Netflix / Marvel et l'acteur a exprimé par le passé son désir de continuer à représenter Wilson Fisk.

Sans oublier que Kingpin serait un excellent fleuret pour le MCU Homme araignée et serait la figure parfaite pour opérer en arrière-plan, tirant sur les cordes pour faire de la vie de Spidey une misère. Bien sûr, avec Daredevil qui serait de retour pour une quatrième saison et un film solo qui serait également en préparation pour lui, il reste à voir si les détails les plus fins peuvent être aplanis et s'ils pourront réellement le faire travail, mais on ne peut nier que D'Onofrio serait un ajout stellaire à la franchise et d'après ce que nos sources ont dit, il est très probable qu'il se présentera d'une certaine manière dans un futur film de Spidey. Et étant donné que ce sont également les mêmes sources qui ont déclaré que Daniel Radcliffe était à l'affût de Moon Knight, ce qui a été récemment confirmé, nous n'avons aucune raison d'en douter.