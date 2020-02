Marvel aurait dévoilé l’ardoise Disney Plus MCU le mois prochain

Après que Disney a dévoilé le premier aperçu passionnant de leurs prochains spectacles Marvel, les fans du monde entier sont impatients de voir ce que l’avenir réserve à la MCU sur le tout nouveau service de streaming. Plusieurs titres auraient été à l’ordre du jour, et selon des rapports récents, le lancement de Disney + le mois prochain dévoilera la prochaine liste de MCU.

MCU Exchange affirme que la Maison de la souris révélera plus de détails sur les projets à venir pour la plate-forme lors d’un événement à Londres le 5 mars. Bien qu’il n’y ait aucun détail donné au-delà de cela, il est sûr de s’attendre à recevoir des nouvelles sur les dates pour Hawkeye, Loki et l’animation What If…? série, car nous n’avons toujours pas reçu d’informations concrètes sur la date de leur première.

Il pourrait également y avoir des informations concernant les émissions précédemment annoncées de Mme Marvel, She-Hulk et Moon Knight, peut-être dans le domaine du statut et du casting. Il est également tout à fait possible qu’ils puissent annoncer de nouvelles séries, comme les nombreuses rumeurs qui sont en préparation – voir: Thunderbolts, S.W.O.R.D., et des projets Secret Invasion. Pour l’instant, cependant, nous devrons simplement attendre et voir ce que Disney réserve aux abonnés.

Cliquer pour agrandir

Disney + a bien démarré jusqu’à présent et montre peu de signes de ralentissement. Le service de streaming déjà évalué à 100 milliards de dollars devrait devenir un élément crucial du MCU pour aller de l’avant et cette entreprise d’expansion a enthousiasmé les gens pour leurs premières offres passionnantes comme The Falcon and the Winter Soldier, qui devrait sortir en août 2020 et WandaVision en décembre 2020.

Que pensez-vous sera annoncé pour le MCU à l’événement Disney, cependant? Et quels spectacles espérez-vous qu’ils révèlent? Sonnez en bas et faites-le nous savoir.