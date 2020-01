Marvel aurait envisagé de fabriquer la femelle Galactus du MCU

Avec Thanos vaincu, le MCU peut respirer facilement pendant un certain temps. Mais quelque chose de pire se profile à l’horizon.

Maintenant que Disney a acheté Fox et le Fantastic Four IP, ils ont le droit de Galactus. L’entité cosmique colossale est plus une force de la nature qu’un véritable méchant, parcourant l’univers et consommant des planètes sans moralité ni jugement. Beaucoup considèrent Galactus comme jouant un rôle nécessaire dans l’univers Marvel, comme un jardinier interstellaire élaguant des planètes devenues trop sauvages. Mais ce n’est pas beaucoup de réconfort si c’est votre planète qui est taillée.

Maintenant, nous apprenons de nos sources que les studios Marvel explorent activement la façon dont Galactus pourrait apparaître dans le MCU et bien qu’ils envisagent plusieurs acteurs différents qu’ils aimeraient dans la partie, avec le nom de Liam Neeson mentionné comme une possibilité, c’est aussi a déclaré qu’ils exploraient ce que ce serait pour une actrice – quelqu’un comme Emma Thompson, apparemment – de jouer le rôle et de faire de Galactus une femme dans l’univers cinématographique Marvel. Et étant donné que ce sont les mêmes sources qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant de Black Widow et qu’un spectacle de She-Hulk allait arriver à Disney Plus, qui se sont tous deux avérés, nous n’avons aucune raison d’en douter.

Comme c’est le cas chaque fois que le changement de sexe d’un personnage établi est discuté, il y aura sans aucun doute des opposants si le studio va dans cette direction. Mais étant donné à quel point les gens se plaignent bruyamment de la féminisation des super-héros, ils apprécieraient peut-être l’ironie d’une femme géante qui semble consommer le MCU Earth et tous ses habitants?

Bien sûr, aucun appel final à ce sujet ne sera encore fait pour longtemps. Comme ce fut le cas avec Thanos, la première apparition complète de Galactus viendrait probablement à la fin d’une construction de dix ans. Tout d’abord, Marvel Studios voudrait probablement créer le MCU Fantastic Four, puis nous pourrions voir un film Silver Surfer car il est le “ Herald of Galactus ”. Donc, si Lady Galactus apparaît, ne vous y attendez pas avant la fin Années 2020. Mais il ou elle vient, et au moins cette fois, ils ne seront pas un sacré nuage.