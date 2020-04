Marvel aurait l’intention de jouer un rôle majeur dans le redémarrage de la lame

Lame est enfin en route pour le MCU. Mahershala Ali a été confirmé pour ressusciter le Daywalker sur grand écran l’été dernier, avec le double acteur oscarisé prenant le rôle emblématique rendu célèbre par Wesley Snipes dans la trilogie originale de Blade de la fin des années 90 / début des années 00. Le chasseur de vampires titulaire lui-même ne sera probablement pas le seul des anciens films à faire l’objet d’une refonte, alors attendez-vous à des versions très différentes de personnages familiers.

En fait, We Got This Covered a entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Disney développait un spin-off Beauty and the Beast pour Gaston et Ahsoka Tano va apparaître dans The Mandalorian season 2, qui sont maintenant tous deux confirmés – que Deacon Frost apparaîtra dans le redémarrage de la lame et subira un changement majeur par rapport aux versions précédentes. Et c’est parce que le personnage, joué par Stephen Dorff dans le film de 1998, sera cette fois représenté en noir, nous dit-on.

Bien sûr, Deacon Frost remonte aux origines de Blade dans les premières bandes dessinées de Tomb of Dracula des années 70. À l’origine dépeint comme un vampire classique de l’Allemagne des années 1800, le film Snipes l’a complètement remanié tel qu’il est, Dorff jouant le personnage autant plus jeune et plus contemporain. Ainsi, Marvel Studios a définitivement la liberté de l’adapter comme bon lui semble.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Quant à savoir comment Frost pourrait s’intégrer exactement dans l’histoire, que nous ne savons pas encore, mais nous avons entendu dire que Dracula lui-même devrait servir de méchant principal. Pour le moment, cependant, nous sommes encore assez dans le noir en ce qui concerne les détails de l’intrigue et nous imaginons que les choses resteront ainsi pendant un certain temps.

Après tout, Lame n’a pas encore reçu de date de sortie, mais c’est certainement l’un des projets à venir les plus excitants des livres de Marvel et nous ne manquerons pas de vous le faire savoir dès que nous en saurons plus à ce sujet.