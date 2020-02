Marvel aurait l’intention de tuer un héros majeur dans le MCU

Phase quatre du Univers cinématographique Marvel est déjà en train de devenir quelque chose comme une nouvelle aube pour la franchise de super-héros interconnectée, avec les stalwarts Phase One Iron Man, Captain America et Black Widow hors de l’image, et le studio devrait introduire une liste de nouveaux personnages dans la mythologie établie avec Les Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Blade, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk arrivent tous sur grand écran et Disney Plus au cours des prochaines années.

Le nouveau lot de projets donne aux studios Marvel un solide équilibre entre les nouveaux visages et les favoris, avec Doctor Strange, Spider-Man, Thor, Captain Marvel et Black Panther prêts à représenter la vieille garde dans un avenir prévisible. Cependant, des rapports récents ont indiqué que Kevin Feige planifiait déjà sur la route, les dernières rumeurs indiquant que non seulement Miles Morales était en route vers le MCU, mais qu’il pourrait un jour remplacer à la place Peter Parker de Tom Holland en tant que franchisé. seul mur-rampant.

Techniquement, Miles existe déjà dans le MCU, avec Aaron Davis de Donald Glover faisant référence à son neveu dans Spider-Man: Homecoming, et le personnage préféré des fans a été l’un des meilleurs noms des listes de souhaits des fans pour entrer dans la mêlée depuis des années. Holland a déjà admis qu’il aimerait voir un jour faire équipe avec son compatriote Spider-Man, mais nous entendons maintenant que l’acteur pourrait ne pas être en mesure de réaliser son souhait.

Cliquer pour agrandir

Nos sources – les mêmes qui ont révélé avec précision le rôle de John Cena dans Fast and Furious 9 mois avant la première bande-annonce, et nous ont également dit que Han était toujours en vie et reviendrait dans le film – disent que Peter Parker est prêt à être entièrement tué, avec Miles remplaçant le MCU et permanent, Spider-Man une fois que cela se produira. Ce qui, au cas où vous l’auriez manqué, a déjà été décrit comme quelque chose qui se produira par l’initié de l’industrie Daniel RPK.

S’adressant à Twitter cette semaine, il a révélé que Miles allait en effet devenir le prochain Spidey de Marvel Cinematic Universe, déclarant:

J’adore où le MCU se dirige vers la diversité. Nous avions un 6 Avengers tout blanc au début, mais en fin de compte, nous aurons un Captain America noir (Sam), Spider-Man (Miles) et Captain Marvel (Monica). Asiatique avec Shang-Chi et Sersi et musulmane avec Mme Marvel et Blade.

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 1 février 2020

Les informations que nous avons reçues indiquent que ce sera Norman Osborn, dont la rumeur dit qu’il serait sur le chemin du MCU depuis un certain temps maintenant, qui tuerait finalement Peter, avec Miles héritant du manteau du web de quartier préféré de tout le monde – slinger pour de bon. Bien sûr, cela ne devrait pas se produire pendant longtemps, mais étant donné les difficultés merveille face à la renégociation récente de l’accord Spider-Man avec Sony, il serait logique que le studio ait un plan de sauvegarde en place au cas où Sony déciderait de jouer à nouveau au hardball et de garder Spidey pour lui tout seul.

D’après ce que nous ont dit nos sources – qui nous ont également informés que National Treasure 3 était en préparation à Disney et que Transformers était en cours de redémarrage, avant que ces deux choses ne soient officialisées – le studio espère faire trois trilogies distinctes pour Spider- L’homme, à condition qu’ils puissent maintenir leur accord avec Sony. Donc, si cela se passe vraiment comme prévu, le web-slinger ne connaîtra pas sa fin avant le dernier film de la dernière trilogie, qui le verrait probablement adulte et adulte. Mais de toute façon, il semble que Peter Parker ne sera pas le Spider-Man du MCU pour toujours et, malheureusement, à un moment donné, Marvel prévoit de le tuer.