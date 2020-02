Marvel aurait l’intention d’introduire Miles Morales dans le MCU

Après la fin de la phase 3 de l’univers cinématographique Marvel l’année dernière, les fans se sont demandé exactement où la franchise irait d’ici. Après tout, la bataille en cours pour les Infinity Stones a (vraisemblablement) pris fin, et avec quelques-uns des Avengers originaux partis pour de bon, il est difficile de prédire exactement où Marvel va faire avancer les choses.

En particulier, il sera intéressant de voir comment le récit en cours progressera avec notre voisinage amical Homme araignée. Après la conclusion de Far From Home, l’identité secrète de Peter Parker a été injustement révélée au monde, et après une bataille plutôt publique sur l’avenir du personnage, il semble que Sony et Disney soient parvenus à un accord, ce qui signifie que Tom Holland continuera à jouer à Spider-Man (pour l’instant).

Cependant, il semble qu’un autre concurrent soit entré dans l’arène, pour ainsi dire. Plus tôt dans la journée, l’initié du secteur, Daniel Richtman, est allé sur Twitter pour publier sur l’engagement continu du MCU envers la diversité et a révélé que Miles Morales se dirigerait vers la franchise à l’avenir.

J’adore où le MCU se dirige vers la diversité. Nous avions un 6 Avengers tout blanc au début, mais en fin de compte, nous aurons un Captain America noir (Sam), Spider-Man (Miles) et Captain Marvel (Monica). Asiatique avec Shang-Chi et Sersi et musulmane avec Mme Marvel et Blade.

Maintenant, le type de rôle que Miles pourrait jouer n’est pas tout à fait clair, mais dans un tweet maintenant supprimé, Daniel a également mentionné que Morales remplacerait Parker dans le futur. Bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure ce serait.

En tout cas, il est difficile de nier à quel point Miles Morales est devenu populaire au cours des deux dernières années, ce qui pourrait expliquer pourquoi Marvel choisirait de l’ajouter à la liste. Après tout, Into the Spider-Verse a connu un succès retentissant auprès des cinéphiles, et il semble que les fans aient pris goût à la personnalité maladroite et plus proche de Miles.

Pourtant, nous devrons probablement attendre un certain temps jusqu’à ce que Morales apparaisse dans le MCU. Heureusement, cependant, il y aura beaucoup à regarder entre-temps, car la suite de Sony à Into the Spider-Verse doit sortir au début de 2022 et Tom Holland revient pour un troisième Homme araignée film en juillet 2021.