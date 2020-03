Marvel aurait planifié de rendre le capitaine Marvel mauvais dans Avengers 5

Marvel a une excellente liste de films issus de la phase 4 du MCU. Avengers 5 était étonnamment absent de la programmation, laissant beaucoup de gens se demander ce qui se passerait lorsque les héros les plus puissants de la Terre se réuniraient à nouveau. Maintenant, nous pouvons avoir une sorte d’idée de ce qui se passera dans le film, car Marvel aurait l’intention de transformer Captain Marvel en mal dans la prochaine photo des Avengers.

Avec Spider-Man, le studio avait de grands projets pour Carol Danvers, espérant qu’elle serait la pièce maîtresse du MCU pour aller de l’avant. Il a également été question du capitaine Marvel prenant la tête d’une équipe A-Force et d’une équipe Ultimates, alors que nous savons également qu’à un moment donné, elle passera le flambeau à Monica Rambeau, qui, d’après l’apparence de certaines photos récentes, sera de retour au MCU après ses débuts dans Captain Marvel avec une apparition dans WandaVision. Mais avec ce nouveau rapport, nous avons maintenant une meilleure idée de l’endroit où ils se dirigent avec le personnage.

Selon nos sources – les mêmes qui ont déclaré que Taskmaster serait le méchant principal de Black Widow et qu’une émission de télévision de Mme Marvel était en développement pour Disney Plus, qui ont depuis été confirmées – le studio prend un peu d’inspiration à partir d’un arc récent dans les bandes dessinées où le capitaine Marvel devient mal et apparemment, le plan est de la faire posséder par une entité maléfique de l’espace, similaire à celle de la Phoenix Force avec laquelle Jean Gray des X-Men a dû faire face, ce qui rend Carol extrêmement puissante, encore plus qu’elle ne l’est maintenant. Toute cette épreuve sera apparemment taquinée à la fin de Avengers 5 alias New Avengers, puis l’arc se jouera pleinement dans Captain Marvel 3, avant qu’elle ne retourne vraisemblablement à son moi normal.

Cependant, elle ne sera probablement pas la seule entité maléfique de la photo, car nous avons également entendu que le studio envisageait Kang le conquérant et les maîtres du mal pour le prochain méga film en équipe. Là encore, comme nous l’avons dit, Carol devenant méchante ne se produirait que vers la fin comme une allumeuse pour sa troisième sortie en solo, donc elle ne serait pas exactement l’un des principaux antagonistes ou quoi que ce soit.

Et bien que les plans puissent toujours changer entre maintenant et quand Avengers 5 décolle en fait, c’est là qu’on nous dit que le studio veut aller avec Captain Marvel et étant donné que ce sont les mêmes sources qui ont également dit que Han reviendrait à la franchise Fast & Furious, nous n’avons aucune raison d’en douter .