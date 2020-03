Marvel aurait prévu d’inclure Tom Hardy dans Spider-Man 4

Le long terme ne sera-t-il / ne sera-t-il pas entre Disney et Sony en ce qui concerne l’avenir de Homme araignée a finalement été résolu à l’automne, et bien que certains des détails les plus fins du nouvel arrangement aient déjà été révélés, nous avons encore beaucoup de questions concernant la façon dont les choses vont avancer.

Cependant, si une chose est sûre, c’est qu’il semble de plus en plus probable que le croisement de longue date entre Spider-Man et Venom se produira plus tôt que tard, et probablement dans l’un des films solo du symbiote. Mais qu’en est-il des choses qui vont dans l’autre sens? Est-ce que Eddie Brock de Tom Hardy pourrait arriver dans le MCU à un moment donné? Cela ressemble certainement à cela, et bien que rien ne soit encore gravé dans la pierre, nous entendons que cela peut même arriver dans Spider-Man 4.

Selon des sources proches du WGTC – celles qui ont déclaré que Tom Holland était en pourparlers avec le camée dans Venom 2, ce qui est maintenant confirmé – Marvel espère voir Hardy apparaître dans le quatrième film de Spidey. Bien que les choses puissent toujours changer compte tenu de notre éloignement, le plan est actuellement d’avoir le lien symbiote avec Peter Parker dans Spider-Man 4, ce qui laisserait de la place à un caméo d’Eddie Brock, alors qu’il le recherche.

Bien sûr, le fait que l’anti-héros de Hardy ait reçu une histoire d’origine qui n’a absolument rien à voir avec Peter, leur affrontement final peut sembler moins personnel qu’il ne l’aurait été autrement. Mais encore, ce sera très amusant de voir les deux chemins croisés et de voir comment ils interagissent.

Il semble que le camée de Brock Spider-Man 4 sera assez petit, et de même pour ce que nous avons entendu à propos de l’apparition du web-slinger dans Venom 2, mais le plan est apparemment de construire quelque chose de plus substantiel pour les deux personnages. Et dès que nous apprendrons ce que cela peut être, nous serons sûrs de vous le faire savoir.