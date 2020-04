Marvel aurait rencontré John Krasinski et Internet flippe – .

La phase 4 du MCU pourrait être en pause pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, mais Marvel travaille toujours à domicile sur de futurs projets.

Un nouveau rapport indique que Kevin Feige a rencontré John Krasinski virtuellement et qu’ils ont discuté d’une variété de projets.

L’acteur est un favori des fans pour jouer Reed Richards dans le prochain redémarrage de Fantastic Four, mais Marvel n’a encore rien annoncé.

Nous devrions être à un peu plus de deux semaines de la première de Black Widow, mais le nouveau coronavirus a changé la trajectoire de tout et de tout le monde. Des mesures strictes de distanciation sociale sont nécessaires pour réduire le nombre d’infections et éviter l’effondrement des systèmes médicaux. Cela signifie que toute forme de rassemblement public n’est pas recommandée, et cela inclut aller au cinéma. Par conséquent, Black Widow a été reportée au début de novembre.

Il n’y a pas non plus de travail sur d’autres projets Marvel car les mesures de distanciation sociale s’appliquent également aux emplois non essentiels. Mais cela ne signifie pas que Marvel a cessé de travailler sur le MCU. Un nouveau rapport indique que le chef du studio, Kevin Feige, a rencontré l’acteur que les fans veulent le plus jouer le prochain super-héros majeur du MCU.

La folie a commencé il y a des mois, quand une rumeur a dit que le duo réel de mari et femme John Krasinski et Emily Blunt joueraient les super-héros de Marvel et femme Reed Richards et Sue Storm (M. Fantastic and the Invisible Woman). Les fans sont devenus fous à la perspective, d’autant plus que Krasinski a dit qu’il serait intéressé par le rôle. L’acteur est allé contre Chris Evans pour le rôle de Captain America, mais nous savons qui a gagné cette bataille.

“J’adorerais le faire”, a déclaré Krasinski à ComicBook en mars. «Je pense que faire partie du monde Marvel serait incroyable de toute façon, et le fait que les gens me considèrent même pour ce niveau d’une partie serait incroyable. Je n’ai vraiment eu aucune conversation ou je ne sais rien de ce qui se passe avec ça. J’attends les annonces de Kevin sur ce qui se passe avec ça autant que vous. “

Avance rapide jusqu’à nos jours, et Geeks WorldWide dit que Marvel a pris des réunions virtuelles avec divers acteurs, scénaristes et réalisateurs au cours des dernières semaines, y compris John Krasinski. Krasinski et Feige ont apparemment discuté d’une multitude de projets lors de la réunion. C’est la première fois que les deux se rencontrent «formellement», mais l’acteur n’est en discussion pour aucun projet MCU.

Thomas Polito, de Geeks WorldWide, qui a rendu compte des discussions, a déclaré il y a quelques jours que Young Avengers était en préparation chez Marvel. Il spécule que Krasinski pourrait être intéressé par le nouveau film Avengers ou une série télévisée, où il conviendrait à la fois en tant que réalisateur et acteur. Polito a également émis l’hypothèse que Krasinski pourrait jouer Kang.

Mais Fantastic Four est également une possibilité, et c’est ce qui semble le plus intéressé par les fans. Internet a déjà réagi au rapport, avec Reed Richards tendance après que les rumeurs ont refait surface.

De manière assez hilarante, Krasinski a offert un teaser Fantastic Four sur sa nouvelle émission YouTube Some Good News. Le troisième épisode, qui a débuté dimanche, comprenait une référence apparente à la première famille de Marvel. “Enfin, il y a ce panneau à quatre panneaux, que je dois apprécier car il sera le plus proche que j’aie jamais joué d’un héros de bande dessinée”, a déclaré l’acteur en pointant les quatre panneaux de bande dessinée vus dans l’image en haut de Cet article. Attendez, comment est-ce une bonne nouvelle dans une émission sur les bonnes nouvelles? Nous devrons attendre pour le découvrir.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

