Marvel aurait tenté d’amener Hugh Jackman au camée dans Deadpool 3

Retournez à 2017, une année de grandes surprises (John Wick: Chapter 2, Thor: Ragnarok), de grandes déceptions (Star Wars: The Last Jedi, The Darkest Hour), et tout simplement géniales (Blade Runner 2049, Logan) . Ce dernier film sur la liste est l’endroit où nous prenons cette histoire.

Logan, en plus d’être un superbe film, a également été fortement promu comme sortie finale de Hugh Jackman en tant que Wolverine. L’acteur a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de revenir au rôle qu’il avait interprété dans 9 films à ce jour, et si vous avez vu la photo, vous pouvez comprendre pourquoi. Mais les nouveaux propriétaires de X-Men Marvel peuvent avoir d’autres idées.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Ahsoka Tano ferait une apparition dans The Mandalorian, Disney fait un Robin Hood en direct et Taskmaster serait le méchant principal de Black Widow – le studio essaie de persuader Jackman de faire une apparence de Wolverine dans Deadpool 3, pour une séquence dans laquelle le Merc tue tous les personnages X-Men de l’ère Fox. Ce ne serait qu’une courte scène jouée pour rire, mais le plan est de faire revenir la plupart des acteurs originaux, y compris Jackman.

Cliquer pour agrandir

Aussi excitant que cela puisse paraître, nous devons noter qu’il y a des chaînes attachées. L’une étant que Jackman n’est pas encore à bord, et il peut décider d’honorer sa décision précédente de se détacher définitivement des X-Men. De plus, cette séquence pourrait même ne pas arriver dans le film terminé.

En ce moment, Deadpool 3 est (évidemment) à un stade de formation et sans un script final en place, toutes les idées de Marvel ne se retrouveront pas dans le film. Cela étant dit, toute tentative de ramener Jackman après Logan soulève des sourcils – aussi comique que soit la réunion prévue – et nous espérons qu’ils pourront trouver une solution avec l’acteur.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ci-dessous si vous avez des idées sur ce camée potentiellement passionnant. Peut-être que comme moi l’idée vous rend nerveux. Et s’ils atténuent inutilement une grande pièce de cinéma? Ou peut-être, comme moi aussi, vous reconnaissez que si elle se déroule comme décrit, la séquence pourrait être très drôle sans gâcher ce qui s’est passé avant. Les doigts croisés, ils font exactement cela.