Marvel Avengers: Fin de partie remportée aux SAG Awards

La saison des récompenses bat son plein, comme lors de la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards qui a eu lieu dimanche. Avec Avengers: Endgame a remporté le prix pour Performance d’action exceptionnelle par un ensemble de cascades dans un film.

Le Stunt Ensemble rend hommage au travail accompli au sein de la communauté des cascades en 2019 et reconnaît les interprètes et les coordinateurs de cascades.

FX a également remporté un prix alors que Michelle Williams a remporté le prix du Performance exceptionnelle d’une actrice dans un téléfilm ou une mini-série pour son rôle dans «Fosse / Verdon».

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Disney +

