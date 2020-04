Marvel Comics confirme qu’il ne sortira pas de nouvelles bandes dessinées la semaine prochaine

L’industrie de la bande dessinée a été l’une des multiples variantes de divertissement qui a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, quand il y a exactement un mois, Marvel Comics a arrêté le lancement et l’impression de nouvelles bandes dessinées, respectant les mesures imposées par Diamond Comic Distributors, la plus grande société de distribution de bandes dessinées aux États-Unis et en Europe. Maintenant porte-parole de Marvel Comics Ils viennent de confirmer dans un communiqué qu’ils poursuivront les mesures d’urgence et qu’ils n’effectueront aucun lancement imprimé ou numérique avant au moins une semaine.

Nous recommandons également: les écrivains DC et Marvel proposent des croisements pendant la pandémie de Covid-19

Ce serait la cinquième semaine – et la sixième en Europe – que Marvel Comics ne ferait de nouvelles versions sous aucun format. Diamond est également le principal distributeur de DC Comics, mais malgré le fait que la société a révélé que ce ne sera qu’en mai – ou peut-être plus tard – qu’elle reprendra ses activités … DC Comics a pris la décision de relancer l’entreprise la semaine suivante via Direct Market Lunar et UCS, pour livrer leurs nouvelles bandes dessinées.

Contrairement à DC Comics, qui a continué avec le lancement de nouvelles bandes dessinées au format numérique, Marvel a préféré arrêter complètement son contenu et, au lieu de cela, et même gratuitement, a offert des bandes dessinées emblématiques via son site officiel. Sur Twitter, l’écrivain Donny Cates a soutenu la mesure, expliquant que la principale raison n’est pas de nuire aux magasins de bandes dessinées:

«Si nous mettons des bandes dessinées dans les versions numériques, les boutiques de bandes dessinées sont encore plus endommagées, ce qui à son tour vous endommage. Croyez-moi, personne ne veut vendre des bandes dessinées Marvel plus que Marvel lui-même. Et nous faisons de notre mieux “, a-t-il expliqué.

Ce sont les titres que Marvel avait demandés pour le mercredi 29 avril:

2020 IRONHEART # 1

AMAZING MARY JANE # 7

AMAZING SPIDER-MAN: LES PÉCHÉS EN HAUSSE PRÉLUDE # 1

ATTAQUES ATLANTIS # 4

EMPYRE # 2

EMPYRE: AVENGERS # 1

EMPYRE: SPIDER-MAN # 1

Immortal Hulk: le lieu de battage # 1

MARVEL ZOMBIES: RÉSURRECTION # 1

MARVEL’S SPIDER-MAN: LE CHAT NOIR GRÈVE # 4

STAR WARS: DOCTEUR APHRA # 2

STAR WARS: L’ACTION FIGURE VARIANT COVERS # 1

VRAIS CROYANTS: BLACK WIDOW – YELENA BELOVA # 1

VRAIS CROYANTS: LA VEUVE NOIRE ET LA CHOSE # 1

VALKYRIE: JANE FOSTER # 10

WEB OF VENOM: WRAITH # 1

FÊTEURS: RED GUARDIAN ET YELENA BELOVA # 1

WOLVERINE # 3

X-MEN # 10

X-MEN / FANTASTIC FOUR # 4

X-MEN: INSTANTANÉ DE MARVELS # 1

.