Marvel Comics retarde à nouveau les derniers problèmes de Spider-Man de JJ Abrams

Marvel Comics a de nouveau retardé les deux derniers numéros de la mini-série Spider-Man de Henry et JJ Abrams.

Spoilers à venir pour la série Spider-Man de JJ Abrams!

Il a été révélé l’été dernier que le réalisateur de Star Wars JJ Abrams et son fils Henry s’attaqueraient à une série Spider-Man pour Marvel. La série Spider-Man de Henry et JJ Abrams durerait cinq numéros, dont trois sortis jusqu’à présent. Spider-Man # 1 est sorti en octobre et a attiré beaucoup d’attention pour avoir tué Mary Jane Watson.

Le dernier numéro de JJ Abrams Spider-Man a été publié en décembre après son retour de novembre. Marvel avait également initialement prévu le quatrième numéro pour le 11 décembre, mais il a ensuite été reporté au 19 février. Maintenant, Marvel a de nouveau reporté ce problème au 4 avril. Pendant ce temps, Spider-Man # 5 a également été retardé dans le processus, passant du 29 janvier au 15 avril. Avec les récents changements, le cinquième et dernier numéro de Spider-Man d’Henry et JJ Abrams sortira le 27 mai.

Que pensez-vous de la série de bandes dessinées Spider-Man de JJ Abrams? Sound-off dans le commentaire ci-dessous!

Voici le synopsis de Spider-Man # 4 d’Henry et JJ Abrams:

Maintenant que le problème n ° 1 est sorti, pouvons-nous enfin en parler? Ben Parker, le fils de Peter et Mary Jane, a eu beaucoup de mal à lui ces dernières semaines. Des trucs normaux au lycée: rencontré l’amour de sa vie, tenu tête à un tyran, découvert que son père était Spider-Man et qu’il avait aussi des pouvoirs, et le super-méchant qui a tout changé est là pour le faire… Oui, trucs de lycée normal. Cependant, d’une manière que nous ne pouvons pas vraiment expliquer ici, ce problème transforme tout cela sur sa tête.

Le Spider-Man # 4 de Marvel Comics sera désormais disponible le 8 avril.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.