Marvel confirme le sort des Infinity Stones après Avengers: Endgame

▲ Infinity Stones Photo gracieuseté de Marvel

Europa Press

Journal La Jornada

Dimanche 5 juillet 2020, p. 7

Madrid. Les Infinity Stones étaient le grand Macguffin qui a unifié les intrigues des 23 films de la saga Marvel Infinity, ce qui a conduit à l’extraordinaire Avengers: Fin de partie. Les choses sont devenues très compliquées lorsque Thanos a réussi à collecter les six gemmes et à effectuer la décimation, mais maintenant, comme Marvel l’a confirmé, les pierres puissantes ont été détruites.

Pour célébrer le récent lancement d’Infinity War sur Disney +, Marvel a publié quelques courtes vidéos sur son compte Instagram qui résument sur quels films UCM chacun des joyaux est apparu.

La chose la plus curieuse est qu’ils portent tous le même signe, qui indique le statut: détruit. Cela signifie qu’après que Tony Stark a fait son choix pour finir Thanos et ses troupes, et que Steve Rogers a rendu chaque gemme volée à sa réalité correspondante, les pierres puissantes sont considérées comme obsolètes, sans possibilité de récupération dans les livraisons futures. de l’UCM, au moins a priori.

En outre, sa destruction est contredite par les paroles des frères Russo, qui ont assuré que Thanos n’a réduit que les gemmes au niveau atomique et qu’elles sont toujours présentes dans l’univers.

Bien sûr, les Infinity Stones sont toujours cachés dans le passé avant les événements d’Infinity War et Endgame, mais il semble que ceux que Thanos utilisait pour effectuer son snap ont été définitivement supprimés.