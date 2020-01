Marvel est “ impossible ” à négocier avec les revendications de cette star de “ Captain America ”

Red Skull a fait son retour surprenant dans l’univers cinématographique Marvel dans Avengers: Infinity War, mais le studio a fait appel à un autre acteur dans Ross Marquand pour jouer le rôle. Dans Captain America: The First Avenger, Hugo Weaving a joué le méchant emblématique. Il s’avère qu’il y a une très bonne raison pour laquelle Weaving n’a pas pu reprendre le rôle dans Infinity War et Avengers: Fin de partie, et tout cela s’est résolu à négocier des contrats avec Marvel.

«Captain America: The First Avenger» de Marvel Studios | Kevin Winter / .

Tisser des plats sur les raisons pour lesquelles il n’est pas revenu au MCU

Red Skull a eu un rôle mineur dans Infinity War et Endgame.

Le personnage était fondamentalement le gardien de la pierre d’âme sur Vormir, et

on ne peut nier que Marquand (The Walking Dead) était un bon choix pour

la partie.

Mais en 2018, les réalisateurs d’Infinity War Joe et Anthony

Russo a révélé que Weaving avait été invité à revenir jouer au Red Skull. Les frères

n’a pas dit pourquoi Weaving a reculé, mais l’acteur a récemment expliqué pourquoi

il a refusé le rôle.

Selon nous

Got This Covered, Weaving a révélé qu’il s’était initialement connecté à

jouer à Red Skull dans trois films différents. Marvel lui a dit qu’ils avaient plus

plans pour le méchant et que son salaire augmenterait à chaque film.

Mais quand il a commencé à négocier son retour pour Infinity War, Marvel a fait marche arrière et lui a en fait offert moins d’argent qu’il n’en gagnait dans Captain America. Un tissage frustré a finalement décliné l’offre et a rappelé que la négociation avec Marvel était «impossible».

«En fait, j’ai trouvé à négocier avec eux via mon agent

impossible. Et je ne voulais pas vraiment le faire autant. Mais j’aurais fait

», a expliqué Weaving.

Weaving reviendra-t-il dans l’univers cinématographique Marvel?

Le tissage a évidemment eu des problèmes pour négocier un contrat avec Marvel,

mais cela ne signifie pas qu’il ne reviendra jamais en tant que Red Skull.

En fait, l’acteur a admis qu’il aimait faire partie du MCU

et était impatient de reprendre le rôle. Si Weaving et Marvel pouvaient jamais

obtenir sur la même page, il semble que cela ne prendrait pas trop de temps pour le convaincre

rendre.

“Oh oui. J’ai adoré jouer ce personnage Red Skull – c’était un

beaucoup de plaisir. Nous avons tous été obligés de nous inscrire à trois photos: je pensais

[Red Skull] ne reviendrait probablement pas dans Captain America mais il

reviens en tant que méchant dans The Avengers », a déclaré Weaving.

La seule question est de savoir si Marvel en a fini avec Red

Crâne. Des sources internes affirment que le studio a de plus gros plans pour le méchant,

il est donc possible que son apparition sur Vormir ne soit pas la dernière.

Nous ne savons pas non plus si la relation de Weaving avec Marvel s’est

dépassé le point de réparation. L’acteur est également très occupé avec d’autres

projets, donc trouver du temps pour rejoindre le MCU pourrait être un défi.

Quelle est la prochaine étape pour Weaving?

Alors que les fans aimeraient voir Weaving reprendre son rôle de rouge

Crâne, Marvel n’est guère le seul studio qu’il a refusé ces dernières années.

Le tissage devait revenir à la franchise The Matrix

en tant qu’agent Smith, mais a été contraint de se retirer du projet sur la planification

conflits.

L’acteur a récemment parlé de l’abandon de The Matrix

et a révélé qu’il avait déjà l’intention de travailler avec le Théâtre National lorsque

la réalisatrice Lana Wachowski lui a offert le rôle.

«J’étais en contact avec [director] Lana Wachowski, mais à la fin

elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher », a-t-il expliqué.

Bien que Weaving n’apparaisse pas dans le quatrième opus, Keanu

Reeves devrait reprendre son rôle de Neo. On ne sait pas ce qu’est le film

mais il est décevant que Weaving n’en fasse pas partie.

Les réalisateurs de Marvel parlent du camée de Red Skull

En ce qui concerne le camée de Red Skull dans Marvel’s Infinity War

et Fin du jeu, il y a un trou d’intrigue que les frères Russo ont récemment

éclairci.

Red Skull était le méchant principal du premier Captain America

film, donc les fans de Marvel se sont naturellement demandé ce qui s’était passé

suite aux événements de Endgame. À la fin du film, Cap a voyagé

remonter le temps pour ramener les Infinity Stones à leur emplacement d’origine.

Ses voyages l’auraient finalement conduit à Vormir, où il

aurait sans aucun doute croisé la route avec Red Skull. Malheureusement, cette scène

n’a jamais été dans le film, mais Anthony Russo a récemment expliqué comment cela peut

ont joué.

“C’était probablement plus gênant que vous ne l’imaginez”, a-t-il expliqué. “Red Skull s’est senti prévu parce que Cap ne l’a pas reconnu.”

Avec la retraite de Cap à la fin du film, nous ne verrons probablement jamais

le voir et Red Skull s’affronter à nouveau dans le MCU.

Le prochain film de la gamme Marvel est Black Widow, qui sortira le 1er mai.