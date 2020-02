Marvel est sur le point de révéler une tonne de dates de sortie pour les nouveaux spectacles de MCU Phase 4 – .

Marvel est sur le point de lancer la quatrième phase de son immense univers cinématographique Marvel, qui sera plus grande que n’importe laquelle des phases précédentes en ce qui concerne la quantité de contenu. En plus de six films qui ont déjà des dates de sortie et des titres officiels, nous recevons également huit nouvelles séries télévisées qui sortiront sur Disney + au cours des deux prochaines années. Ces émissions feront partie intégrante des histoires MCU à l’avenir et seront directement liées aux films. Ils présenteront également certains de nos héros préférés qui seront interprétés par les mêmes acteurs des films.

De nombreuses nouvelles émissions de télévision à venir de Marvel sont déjà en production, et nous avons vu de nombreuses fuites détaillant les intrigues clés. Au cours du Super Bowl le mois dernier, Disney a même diffusé un court clip rempli de spoilers pour les trois premières nouvelles séries, y compris The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki, dont les deux premiers seront présentés en première cette année. Cependant, ni Disney ni Marvel n’ont annoncé de dates de sortie fermes pour ces séries télévisées MCU ou toutes les autres séries que nous savons que les sociétés développent. Cela est sur le point de devenir très réel bientôt, selon quelques rapports, car Disney pourrait fournir des dates de lancement réelles pour de nombreuses autres attractions MCU à venir.

Disney organisera un événement médiatique spécial à Londres le 5 mars en prévision de l’expansion européenne de Disney +, selon des rapports indépendants de Murphys Multiverse et Star Wars News.

Le service de streaming n’est disponible qu’aux Pays-Bas, qui était l’un des marchés test de Disney pour Disney +. Cela dit, il sera lancé sur de nombreux autres marchés le 24 mars. Ces rapports indiquent que les dirigeants de Disney devraient être présents à l’événement médiatique spécial, et ils révéleront potentiellement plus de détails sur les prochains spectacles Star Wars et Marvel qui toucheront Disney + au cours de 2020 et 2021.

Pour rappel, voici à quoi ressemble la chronologie de la phase 4 du MCU:

Black Widow – 1er mai 2020

Le faucon et le soldat d’hiver – août 2020

WandaVision – Automne 2020

The Eternals – 6 novembre 2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 12 février 2021

Loki – Printemps 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie – 7 mai 2021

Spider-Man 3 – 16 juillet 2021

Et si… – Été 2021

Hawkeye – Automne 2021

Mme Marvel – automne 2021

Thor: Love and Thunder – 5 novembre 2021

Moon Knight – TBD

She-Hulk – à déterminer

Seuls les films ont confirmé les dates de sortie, et Disney a déjà déclaré que The Falcon and the Winter Soldier sortira en août. Tout le reste est encore un mystère, et nous nous attendions déjà à ce que Disney et Marvel partagent bientôt plus de détails sur ces projets.

Cela dit, il n’est pas clair si Marvel prévoit de dévoiler bientôt les plans de la phase 5 du MCU. Nous savons que Disney a mis de côté huit dates de lancement pour 2022 et 2023. Il y aura quatre films sortis par an, dont l’un est déjà confirmé comme étant Black Panther 2. Mais nous n’avons aucune idée des émissions de télévision à attendre de la phase 5 , ou si l’une des séries de la phase 4 sera renouvelée pour plus de saisons ou si ce ne sont que des séries limitées.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.