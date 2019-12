Marvel explique pourquoi Iron Man 3 est définitivement un film de Noël

"Est Die Hard un film de Noël? "C'est une question populaire souvent discutée à cette époque de l'année et qui divise toujours les gens à chaque fois qu'elle est évoquée, mais voici une tournure différente de l'énigme:" Est-ce Iron Man 3 un film de Noël? "

Oui, un peu comme le classique susmentionné, le trois-quilles de Shane Black est un film d'action qui se déroule pendant les Fêtes. Mais est-ce que cela en fait un film de Noël de bonne foi même si cela ne correspond pas pleinement à l'esprit de la saison? Eh bien, selon Marvel, oui, c'est le cas.

Sur son site officiel, l'entreprise a déclaré que non seulement ils considèrent Iron Man 3 être un film de Noël, mais ils ont également confirmé leur position avec un article assez long – dont vous pouvez lire une partie ci-dessous:

L'histoire d'Iron Man 3 pourrait honnêtement avoir lieu à tout moment de l'année – étant donné qu'elle ne dépend pas entièrement de son décor de Noël. Mais, le fait qu'il ait lieu à Noël en fait un candidat clair pour un vrai film de Noël, et nous sommes ici pour dire, une fois pour toutes, qu'il mérite une place au Christmas Movie Hall of Fame. Proclamer cela, bien sûr, soulève le débat séculaire sur ce qui qualifie réellement quelque chose de film de Noël, et votre esprit s'égare probablement à cet argument par rapport à Die Hard, Lethal Weapon, Gremlins et Rocky IV. Hey, si ceux-ci sont autorisés à être classés comme films de Noël, Iron Man 3 l'est aussi.

Bien dit. Et en allant encore plus loin, la Maison des idées déclare également qu'il est considéré comme un film de Noël en raison de l'essence de l'histoire qui est au cœur du film.

Mais plus encore que les autres, nous pensons qu'Iron Man 3 est un film de Noël parce que l'essence de l'histoire tourne autour de Tony traversant des épreuves et sortant de l'autre côté pour voir le mal à sa manière. C’est l’esprit de Noël. Iron Man 3 suit Tony alors qu'il tente de vaincre Killian – qu'il a rencontré pour la première fois environ 20 ans auparavant – qui est revenu avec une vengeance et son virus Extremis: à la fin des années 90, Tony a ignoré les premières idées de Killian pour A.I.M. et maintenant il va en payer le prix. Pendant ce temps, Tony lutte avec ses propres démons intérieurs parce qu'il essaie toujours de surmonter les événements de The Avengers des Marvel Studios. Tony ne dort pas, il souffre de crises d'anxiété fréquentes, et tout le monde veut juste parler de la façon dont il s'est échappé du trou de ver dans le ciel. Vous seriez aussi très nerveux – et cela n'inclut pas le stress supplémentaire de la saison comme la sélection de cadeaux parfaits et la décoration d'arbres. Le décor de Noël ajoute une autre couche à l'histoire, car il semble que Killian est littéralement un fantôme du passé de vacances de Tony qui est revenu le hanter. Honnêtement, s'il y a un film dans l'univers cinématographique Marvel qui pourrait être comparé à A Christmas Carol de Charles Dickens, c'est Iron Man 3.

Encore une fois, il est difficile de contester tout cela et bien que certains puissent soutenir que la troisième sortie en solo de Tony Stark ne devrait pas être classée comme quelque chose que vous surveilleriez pendant les vacances, Marvel présente un dossier assez solide. Et d'ailleurs, maintenant que le trio est sur Disney Plus et même classé comme un film de Noël là-bas, peut-être que plus de gens le vérifieront la semaine prochaine et le verront enfin comme le fait la House of Ideas?

Dites-nous, cependant, considérez-vous Iron Man 3 être un film de Noël? Ou est-ce que Marvel a tort ici? Faites-nous savoir à l'endroit habituel ci-dessous et peu importe ce que vous décidez de regarder avec vos amis et votre famille la semaine prochaine, nous vous souhaitons de très bonnes vacances!