Marvel Future Revolution Coming, Bande-annonce du film d’animation ‘Justice League Dark’ et plus / Film

Allez-vous jouer le nouveau Marvel Future Revolution Jeu? Avez-vous oublié Injecté de sang sortait encore? Êtes-vous prêt pour une nouvelle animation Justice League Dark film? Volonté Squadron Supreme apparaître Loki? Est Battlestar dans Le faucon et le soldat d’hiver? Pourquoi tirait The Suicide Squad une telle période difficile James GunnLa vie? Est Thor: Ragnarok le meilleur film de Marvel Studios? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici une affiche pour le prochain film de bande dessinée que vous avez probablement oublié: Injecté de sang avec vin Diesel.

Accessoires de The Punisher et Les défenseurs sera vendu, le dernier clou dans le cercueil des spectacles Marvel de Netflix.

Voici la première bande-annonce du film d’animation DC Comics Justice League Dark: Apokolips War, Bientôt disponible.

Anthony Mackie dit qu’il a repéré un Capitaine Amérique bouclier sur l’ensemble de WandaVision. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

Une photo prise de Le faucon et le soldat d’hiver a des fans qui pensent Battlestar apparaîtra dans la série.

Une nouvelle rumeur dit Squadron Supreme peut apparaître à un moment donné dans Marvel Loki série terminée à Disney +.

Regardez la bande-annonce du nouveau jeu mobile RPG à monde ouvert, Marvel Future Revolution, avec plein de héros.

Canadagraphs a les premières photos de l’ensemble de la nouvelle série Marvel de Hulu Helstrom, mais ils ne montrent pas grand-chose.

